El 'número 3' de la Fundación Franco utilizó a empresarios amigos para mejorar el tratamiento de Vox en los medios

El presidente de Vox en León hasta el pasado sábado, Carlos Portomeñe, asegura en una conversación telefónica a la que ha tenido acceso la Cadena SER que el portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, ofreció sus contactos con los empresarios de la provincia para mejorar el tratamiento de Vox en los medios de comunicación.

La conversación tuvo lugar el pasado mes de octubre y giró en torno al empresario considerado como conseguidor de la trama Gürtel, José Luis Ulibarri.

"Jaime Alonso va a hablar con (José Luis) Ulibarri porque debe haber salido ya de la cárcel. Le he pedido que hable con el para que el tratamiento nuestro sea como merecemos y él me ha dicho que (Ulibarri) le va a hacer caso. De hecho, me ha dicho que iba a quedar con él antes de entrar en prisión y que ahora que está aquí va a quedar con él por otros temas... ¡Y fíjate los medios que controla! Le he dicho que necesitamos que nos abran hueco de vez en cuando". Según Portomeñe, Jaime Alonso respondió: "Eso déjalo de mi mano".

El presidente de Vox en León le dice entonces a su segundo, José Carlos Rúa: "Este tío (Jaime Alonso) es un contacto de cojones y tiene contactos a altos niveles como es lógico".

"Que diferencia"

Poco tiempo después Carlos Portomeñe y Rúa mantienen una segunda conversación. En ella comentan los titulares de un periódico propiedad de Ulibarri. "¡Hombre! Hoy nos sacan. Mira". Portomeñe lee entonces con satisfacción el titular del periódico a su interlocutor y entre risas exclama: "Joder, qué diferencia con lo de antes... del partido fascista y ultra".

El vicepresidente de Vox reconoce que Jaime Alonso "colabora" con el partido

En otra de las grabaciones a las que ha tenido acceso la Cadena SER, el vicepresidente de la formación de Abascal, Víctor González Coello de Portugal, conversa con un ex alto cargo de Vox en a León. La charla telefónica tuvo lugar el pasado sábado y en ella el exdirigente de Vox en la provincia pregunta a Coello de Portugal por el papel que está jugando en el partido el portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso. El vicepresidente de Vox responde: "Jaime Alonso es un señor que se ha acercado a Vox, que colabora y que nos encanta. Es muy inteligente".

A continuación, Coello de Portugal recomienda a su interlocutor "no hablar con la prensa", añadiendo: "A mí me están poniendo a parir y no digo nada".