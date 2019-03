Un concursante de 'Got Talent' se desnuda contra el machismo y acaba peleándose con Risto

"Vengo a encarnar el Renacimiento. A traeros la belleza del arte clásico y mi obsesión y mi devoción por lo femenino". Esta fue la carta de presentación de Adrián Pino en 'Got Talent', un hombre también conocido como 'El novio de Venus'.

Tras la pertinente presentación, la música empezó a sonar y el participante se fue desprendiendo de toda la ropa ante la atónita mirada del jurado y los allí presentes. Se quedó completamente desnudo, aunque tapó las vergüenzas entre las piernas.

Al ver el revuelo generado tras su actuación, el concursante preguntó: "¿Por qué os ofende tanto un cuerpo?". Aunque Paz Padilla estaba entusiasmada con el número, Risto Mejide no se mostró tan complaciente con el artista. "¿Me estáis diciendo que en 'Got Talent' vamos a valorar a un tío que se queda en pelotas?", dijo el publicista, a lo que el concursante aclaró que este tipo de acciones las hace en museos de la talla del Louvre o el Prado.

"Lo hago frente a obras de arte conectadas con lo femenino, porque creo que es una fuerza poderosa y agradada. Hago estos rituales para invocar la fuerza de Venus, que creo que es la solución a esta sociedad asquerosamente machista", explicó el talent. "Estarás pensando [Risto] que soy un payaso, pero no lo soy. Considero que mi cuerpo es un soporte artístico y a través de él comunico un mensaje, que es el que os acabo de decir".

"En primer lugar te agradecería que no me atribuyas prejuicios que no he tenido", contestó Risto, muy enfadado. "En segundo lugar: como actuación de 'Got Talent' no me parece buena. Aquí no hay ningún talento. Y tercero: ya va siendo hora que en el arte y en todas partes deje de haber prejuicios con la gente que estamos expuestos. Yo no tengo culpa de todo lo que ocurre en la sociedad. Te doy un no".

También se llevó los noes de Eva Isanta y Edurne, mientras que Paz Padilla le votó positivamente: "Eres un provocador, que consigue mandar un mensaje. Sigue siendo un provocador. Para mí es un sí".

