Pablo Iglesias visita Telecinco: "No me gusta que el dueño de esta casa haya participado en orgías con menores"

Pedro Piqueras ha empezado a entrevistar en 'Informativos Telecinco 21:00 horas' a los principales candidatos a la presidencia con motivo de las próximas Elecciones Generales convocadas para el 28 de abril. La semana pasada asistió Alberto Rivera y este lunes le tocó el turno a Pablo Iglesias, líder de Podemos.

La ruptura con Errejón, la paternidad o el conflicto catalán fueron algunos de los temas sobre los que se vertebró la entrevista. Sin embargo uno de los grandes titulares surgió de la crítica que Iglesias hizo contra los dueños de los medios de comunicación al considerar que "coartan la libertad de los periodistas porque tienen intereses políticos".

"Decir que los medios de comunicación no son neutrales es la verdad", afirmó. "Hoy hemos hecho una propuesta en la que decimos que no puede ser que los bancos sean propietarios de medios de comunicación y que los bancos financien las campañas electorales. ¿Por qué Unidos Podemos es la única fuerza política que exige que los bancos devuelvan los 60.000 millones del rescate? Porque nosotros no pedimos dinero a los bancos para financiarnos. Por lo cual no nos pueden llamar para darnos ninguna instrucción".

Y soltó: "Decir esto no tiene que ofender a nadie. Yo estoy encantado de estar en esta casa siendo entrevistado. Siempre he estado muy a gusto. Pero eso no me impide decir que este medio sea propiedad de un italiano, la familia Berlusconi. Primero como español, me gusta regular; y segundo, que sea un tipo que estuvo en orgías con menores de edad , pues me revuelve el estómago".

"Hay quien me dice que soy un imprudente atreviéndome a decir eso en Telecinco", manifestó el político, a lo que Piqueras señaló: "Está diciendo lo que quiere y no hemos puesto ningún inconveniente".

"Muchos me dirán que soy un imprudente, pero tengo la obligación con la gente que nos ha votado", acabó Pablo Iglesias.

📺 "El problema de que haya medios de comunicación que son propiedad de multimillonarios, con intereses políticos y económicos, es que compromete la libertad de prensa. Decir esta obviedad no tiene que ofender a nadie". @Pablo_Iglesias_ #PIglesiasT5 pic.twitter.com/kUdfTaoGTp — PODEMOS (@ahorapodemos) 25 de marzo de 2019