Un año más, el Salón del Automóvil de Ginebra ha mostrado los proyectos más ambiciosos de las principales marcas automovilísticas de cara a este año. Desde algunos como el Mercedes GLC o el BMW Serie 7 hasta otros como el Renault Clio. Un evento en el que también fuimos de testigos de un gran número de prototipos y conceptos que aspiran a revolucionar el sector de la automoción en un futuro.

Entre ellos destacaron un coche de tres ruedas con aspecto vintage, el primer Tesla familiar o un coche volador. Mientras tanto, la firma de neumáticos Goodyear mostraba su perspectiva sobre lo que deben ser las ruedas de futuro. Todo ello a través de un prototipo, conocido como Goodyear Aero, la primera rueda diseñada para coches voladores.

La primera rueda para coches voladores



Según han dado a conocer desde el medio especializado Autocar, se trata de una rueda no neumática, flexible pero resistente, que funciona tanto como rueda para conducir sobre asfalto como de hélice para impulsar un vehículo volador. Una rueda, que se asemeja a los neumáticos impinchables que hemos visto durante los últimos años, que le ofrece al vehículo volador el impulso necesario para mantenerse en el aire.

Aero destaca, principalmente, por su diseño multimodal de rotor de inclinación. Un diseño que transfiere y absorbe fuerzas en el asfalto, que otorga un sistema de propulsión a las ruedas cuando cambian de sentido. De esta manera, el neumático es eficaz tanto a la hora de transportar el vehículo por carretera como para hacerlo por el aire.

Un neumático inteligente

Más allá de su diseño, destaca por tanto por propulsión magnética como por su detección óptica. En definitiva, Aero es un neumático inteligente capaz de monitorizar las condiciones de la carretera, el desgaste de los neumáticos y la integridad estructural. Pero no solo eso. La rueda también incluye un procesador que analiza los flujos de datos captados por los distintos sensores del vehículo para actuar en consecuencia.

De esta manera, los neumáticos podrán recomendar al conductor una acción determinada para preservar los mismos e incluso resolver posibles problemas relacionados con los neumáticos antes de que ocurran. No obstante, todavía tendremos que esperar varios años para poder disfrutar de este tipo de neumáticos. Por el momento, Aero no es más que un concepto, por lo que tardará varios años en llegar (si llega) al mercado. Sin embargo, nos ofrece varias pistas sobre cómo podría ser el sector de la automoción en un futuro no muy lejano.