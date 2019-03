Joaquín de Luz vuelve a España para dirigir la Compañía Nacional de Danza

Joaquín de Luz (Madrid, 1976), será el nuevo director de la Compañía Nacional de Danza (CND) a partir del 1 de septiembre, en sustitución de José Carlos Martínez. El bailarín ha sido elegido entre los cuatro finalistas seleccionados entre los candidatos que se presentaron al concurso público convocado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para relevar a José Carlos Martinez, cuyo mandato finaliza en verano tras ocho años al frente de la compañía.

Joaquín de Luz tiene una de las carreras más brillantes de la danza española en las últimas décadas: comenzó siendo alumno de Víctor Ullate, con quien dio sus primeros pasos profesionales para saltar al Ballet de Pennsylvania y de ahí al American Ballet Theatre en 1997, donde un año más tarde ya era bailarín solista.

En 2003, Joaquín de Luz se incorpora al New York City Ballet (NYCB), la compañía clave en su trayectoria y en la que ha sido primer bailarín desde 2005 hasta octubre de 2018, momento en que se despidió de la danza de gran formato con un homenaje al coreógrafo ruso George Balanchine, fundador del NYCB. Entonces, dijo: "Quién le iba a decir a un niño de un pequeño barrio de Madrid que iba a estar aquí triunfando 22 años, bailando en dos de las cinco mejores compañías del mundo. Son palabras mayores". La compañía dijo del bailarín madrileño “en sus 15 años de carrera con NYCB, Joaquín ha demostrado ser un intérprete de valor incalculable en muchos de los grandes ballets de la compañía".

En una entrevista reciente en El Cultural, Joaquín decía echar de menos España después de vivir más de veinte años fuera: “He echado de menos España cada día desde que vine; aquí, en Nueva York, me tratan muy bien; hay trabajo y si se te ocurre un proyecto podrás sacarlo adelante porque hay a tu alrededor gente emprendedora, pero es que me siento bien en España”. Y añadía: “También me sabe mal cuando veo que no se apoya la danza ni la cultura en general. No hay que dividir sino juntar fuerzas… y ser optimista. ¿Volver? ¿Por qué no?”.

Joaquín de Luz ha sido galardonado con la Medalla de Oro en el Concurso Rudolf Nureyev de Budapest (1996), el Premio Rising Star de la Seven Arts Magazine de Philadelphia (1997), Premio Benois en Moscú por su interpretación de Prodigal Son de Balanchine (2009) y Premio Nacional de Danza 2016 en España.