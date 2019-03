Aznar: "A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha respondido a Vox en un acto de precampaña electoral en Valencia, junto a la candidata popular a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig. "A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde porque a mí no me la aguantan [la mirada]", ha dicho en clara alusión a la fórmula con la que el partido de extrema derecha suele referirse al PP.

También en alusión a una de las propuestas de Vox, Aznar también ha asegurado que "hay que mirar bien lo que se dice, hay que tener bien la cabeza" porque, en su opinión, "si se divide, se pierde y, si se une, se gana, y en España hoy no se trata de repartir armar sino de juntar votos".

Aznar ha llamado a los votantes de centro derecha a votar a solamente al Partido Popular ya que, desde su punto de vista, la fragmentación del voto pone en riesgo la victoria electoral, pero también "la transición, la constitución y la continuidad histórica de España". El expresidente ha recordado también que él ayudó a fundar el PP y ha calificado a Pablo Casado de "líder formidable".

Pero Aznar ha repartido, literalmente, a diestra y siniestra: "Ese legado y ese sistema constitucional está puesto hoy en riesgo por los que han gobernado y siguen gobernando España hasta ahora, aunque parezca mentira y sea difícil de explicar. Por la izquierda del Partido Socialista, que ha dejado de ser un partido constitucionalmente fiable, por los podemitas chavistas, por los secesionistas y por los cachorros de ETA que todavía no han pedido perdón, ni se han arrepentido, ni han condenado el terrorismo".