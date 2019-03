Miquel Iceta cree que si hubiera un 65% de independentistas en Cataluña "habría que buscar una solución"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que si el 65% de los catalanes estuvieran a favor de la independencia, la democracia debería buscar una solución.

Iceta ha hecho esa consideración en una entrevista publicada en el diario editado en euskera 'Berria', sobre la que posteriormente, ante las críticas recibidas, ha abierto un hilo en Twitter para reiterar su "posición política de fondo", que ha resumido en siete puntos.

En referencia a la entrevista publicada por la revista Berria quiero reiterar mi posición política de fondo para que se puede resumir en 7 puntos:

1. Defiendo el diálogo dentro de la ley.

2. Soy federalista convencido.

3. Creo en la España de todos.

Hilo 👇 — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) March 27, 2019

El líder de los socialistas catalanes, que se ha definido como un "federalista convencido" que cree en la España de todos" y defiende "el diálogo dentro de la ley", ha subrayado que es "contrario a la independencia" y que no piensa que un referéndum "sea una solución para una sociedad dividida al 50%".

"Creo que la solución es un pacto sobre autogobierno y financiación que cabe en un Estado autonómico o federal", ha expuesto Iceta, que ha añadido que "convendría que los ciudadanos pudiesen refrendar ese pacto".

Entre quienes han cuestionado las palabras de Iceta, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho en Twitter: "El PSOE admite abiertamente que la independencia es una opción que contemplan como real. Que cada uno vote lo que quiera, pero el valor seguro el próximo 28 de abril es Pablo Casado y el nuevo PP".

El PSOE admite abiertamente que la independencia es una opción que contemplan como real.



Que cada uno vote lo que quiera, pero el #ValorSeguro el próximo 28 de abril es Pablo Casado y el nuevo PP.https://t.co/hyMwNNKQDJ — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) March 27, 2019

"No tienen principios. No tienen criterio. No tienen escrúpulos. No tienen remedio", ha afirmado en la misma red social la número uno del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

No tienen principios. No tienen criterio. No tienen escrúpulos. No tienen remedio.



“Miquel Iceta admite que si los ciudadanos quieren la independencia la democracia deberá dársela” @lavanguardia https://t.co/TTqZqt5awM — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) March 27, 2019