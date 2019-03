Pedro Sánchez rechaza ir a 'El Hormiguero' y Pablo Motos le deja en evidencia

Pablo Motos no da la espalda a la actualidad política. Por eso mismo, 'El Hormiguero' ha invitado a los principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Sin embargo, no todos los líderes políticos han aceptado la invitación. "Hemos invitado a todos los candidatos a que tengan la oportunidad de mostrarse en horario de máxima audiencia y así nosotros también sabemos quiénes son y qué quieren", afirmó el presentador este martes nada más arrancar el programa. "Digo esto porque VOX y el PSOE no han aceptado la invitación".

Aunque sí acudió en las pasadas Elecciones Generales, Pedro Sánchez ha rechazado la invitación de 'El Hormiguero'. ¿El motivo? "Nos contestaron que no viene porque ahora es Presidente y no está en su agenda", explicó Motos, quién recordó que Mariano Rajoy sí acudió al espacio de Antena 3 cuando ocupaba el mismo cargo. "No sé, igual no viene porque no tiene sitio para que aterrice con el Falcon".

En su lugar, PSOE propuso a José Luis Ábalos, ministro de Fomento, pero 'El Hormiguero' no aceptó la oferta del partido al considerar que era una falta de respeto hacia los demás candidatos. "Nuestra voluntad sigue siendo la de ser útiles y la puerta de 'El Hormiguero' está abierta a todos los candidatos".

Santiago Abascal tampoco acudirá a 'El Hormiguero'

Por otro lado, Pablo Motos también desveló el motivo por el cuál Santiago Abascal tampoco aceptó la invitación. "En VOX me dijeron que Santiago Abascal vendría si nos tomábamos un café antes y eso a mí, en un principio, no me pareció bien, porque prefiero mantener la misma distancia con todos", explicó. "Me argumentaron que los otros candidatos me conocían y él, no. Entonces me di cuenta de que tenían razón y le dije que sí".

Y añadió: "Para mi sorpresa, la respuesta de Abascal fue que nos tomaríamos el café después de las elecciones. A ver, Abascal, yo sé que eres nuevo, pero la campaña va antes".

El resto de candidatos a la presidencia sí que han aceptado la invitación. Pablo Iglesias, de hecho, visitó 'El Hormiguero' este martes. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, acudirá esta misma noche, mientras que Pablo Casado (PP) hará lo propio próximamente.