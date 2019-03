Piqué vuelve a vacilar a "La Resistencia" con Iker Casillas de por medio

Nuevo capítulo de Gerard Piqué con el programa de David Broncano. Después de compartir unos tweets el pasado martes pidiendo una invitación a La Resistencia, esta vez el jugador del FC Barcelona parece no haberse aguantado las ganas de confirmar que hay algo que ya planea con el programa en los próximos días.

Iker Casillas, actual portero del OPorto, compartió con sus seguidores su decisión de ver el programa de Broncano tras el gran éxito cosechado entre los más jóvenes. Gerard Piqué no dudó en responder el ex madridista, creando un gran mar de dudas entre los seguidores más fieles de La Resistencia. "No te pierdas el de mañana...", compartía el jugador del Barcelona en sus redes.

Minutos después, Casilla contestó al que fue su compañero de selección: "Qué has "liao" esta vez?". La cuenta de La Resistencia no tardó en unirse en a la conversación, compartiendo un vídeo de uno de sus colaboradores, Jorge Ponce, donde pide silencio a ambos deportistas.