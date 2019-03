"¿Por qué hablar de si Simeone se va cuando acaba de renovar?"

Mensaje para los seguidores del Atlético de Madrid de Natalia Simeone, la hermana y agente del técnico rojiblanco. "Diego está y acaba de renovar. ¿Por qué hablar de si se va cuando acaba de renovar". Así ha respondido a la pregunta de Francisco José Delgado en 'SER Deportivos' sobre el futuro del técnico que ha dirigido al Atlético de Madrid en su última etapa de éxitos.

Un día después de que se conociera la marcha de Lucas Hernández al Bayern y en las semanas en las que tanto se ha hablado de la eliminación del Atlético en la Champions, Natalia Simeone se ha mostrado optimista al recordad que el equipo es "segundo" en la Liga y que su entrenador acaba de renovar. "Seguimos creciendo y trabajando, que es lo importante", ha señalado en los micrófonos de la SER.

Natalia Simeone ha sido una de las asistentes al Congreso internacional sobre el liderazgo de la mujer en el fútbol que se está celebrando en el estadio Wanda Metropolitano y ha reflexionado sobre su caso personal. "Yo nació en una casa en la que se respira fútbol y creía que una mujer en el fútbol era algo muy común, pero al escuchar aquí a otras personas me he dado cuenta de que no. Tenemos mucho que decir".

"Este medio nunca me obligó a masculinizarme. He hablado siempre con gente inteligente que entendía que estábamos negociando y que no se trataba de una cuestión de género, sino de alcanzar un objetivo", ha señalado. Sobre su papel como agente del técnico del Atlético ha apuntado que ser hermana de Simeone le ha obligado a tener más "miramientos" porque "no es lo mismo que diga algo un agente a que lo diga la hermana".