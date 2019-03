Piqué logra su objetivo: ser entrevistado en 'La Resistencia'

Piqué ha conseguido su objetivo. El jugador del Barcelona propuso, mediante su cuenta de Twitter, asistir al late night de David Broncano. Dicho y hecho: el central asiste esta noche a 'La Resistencia'.

Todo empezó cuando el jugador se autoinvitó al programa. A partir de ahí, una conversación entre la cuenta de Piqué y la cuenta de 'La Resistencia' desencadenó en que -finalizando con un 'Hala Madrid'-, la invitación fuese formal.

No obstante, Piqué quiso seguir bromeando. El jugador publicó un último mensaje en su cuenta de Twitter. "Adiós. Estoy en Barcelona. El club no me ha dejado viajar. Lo organizamos para otro día. ¡Un abrazo!", bromeó.

