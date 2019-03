Gonzalo Higuaín anunció en Fox Sports Argentina su retirada de la selección argentina de fútbol. El ex del Real Madrid disputó 75 partidos con la albiceleste en los que marco 31 goles (sexto máximo goleador histórico tras Messi, Batistuta, Agüero, Crespo y Maradona).

La carrera de Higuaín con Argentina ha sido muy controvertida en tanto que su rendimiento ha sido más que aceptable, pero algunas jugadas decisivas, como en la final del Mundial de 2014, han debilitado su imagen y muchos aficionados le han usado como foco de sus críticas tras las tres finales perdidas.

El jugador anunció en plena entrevista que no regresará al equipo nacional argentino. "Pensándolo bien profundamente creo que mi ciclo en la Selección ya está, quiero disfrutar de mi familia y para alegría de muchos, otros no tanto, mi ciclo ya está. Ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy, que se preocupen de los jugadores que pueden llegar a estar. Lo que logramos nosotros, cuando nos llamaron fracasados... creo que fracasar es una cosa distinta a llegar a tres finales y perderlas".

"Scaloni me escribió y yo le ofrecí mi punto de vista. Ya está la decisión y pienso que es lo que me va a hacer bien. Hay muchos jugadores que vienen de detrás y les deseo lo mejor en esta etapa. En Argentina se critica más lo que no metió que lo que metió", opinó más tarde.

Además incidió en el hecho de que se le ha tratado mal y que su familia ha sufrido con las numerosas criticas hacia su persona. "Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele, luego está la dimensión que le quieras dar. Yo vi sufrir más a mi familia que a mí mismo, pero estoy muy feliz por que di todo a la Selección".