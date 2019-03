Encuentra 17 años después a la niña que le cuidaba en un orfanato gracias a Internet

Hace apenas unos días, el 24 de marzo, la madrileña de origen chino Sara Danyao pedía ayuda a Internet para dar con el paradero de alguien muy especial para ella: "Tengo que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto (yo soy la del carrito). Ahora debe tener 21-23 años. No sé su nombre y ésta es la única foto que tengo. Si te reconoces en la foto, por favor, háblame. Retuit para difundir. Abajo explico quién es".

Un día más tarde, y después de superar los 25.000 retuits en apenas 12 horas, la joven explicaba que se trataba de la niña que cuidaba de ella cuando estaba en el orfanato de Hubei (China), al que llegó con apenas 11 meses. Una niña, de aproximadamente cinco años, que no se separaba de ella en ningún momento, tal y como le han explicado sus padres en numerosas ocasiones.

"Creo que he encontrado a la chica. Estoy 99% segura"

Tengo que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto (yo soy la del carrito). Ahora debe tener 21-23 años. No sé su nombre y ésta es la única foto que tengo. Si te reconoces en la foto, por favor, háblame. RT para difundir. Abajo explico quién es pic.twitter.com/0ydZFJzSo7 — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 24 de marzo de 2019

A pesar del fuerte vínculo que las unía, sus caminos se separaron cuando ambas fueron adoptadas. Por esa misma razón, Danyao pidió ayuda a las redes sociales para dar con el paradero de su amiga. Horas más tarde, y después de que varios medios se hicieran eco de la historia, la madrileña explicaba que había conseguido la dirección y el número de los respectivos padres: "Aunque sean datos de hace casi 20 años es algo por dónde empezar".

Gracias al apoyo tanto de las redes sociales como de los medios de comunicación, Danyao comenzó a recibir pistas que le situarían muy cerca del paradero de su amiga: "No quería deciros nada hasta no poder decirlo con firmeza, pero creo que he encontrado a la chica. Estoy 99% segura".

Después de 17 años ya estamos juntas otra vez"

No sé ni cómo deciros esto porque sé que hay mucha expectación, pero lo hemos conseguido. Gracias a todxs por todo lo que habéis hecho por mí durante estos días y gracias por todo el apoyo. Después de 17 años ya estamos juntas otra vez 💙 (Se llama Alejandra) pic.twitter.com/nniuWwnHJF — Not Sara 🚀 (@saracourdless) 27 de marzo de 2019

Este miércoles, y después de que su tuit lograra más de 92 retuits, Sara Danyao compartía el mensaje más esperado por la comunidad de Twitter: "No sé ni cómo deciros esto porque sé que hay mucha expectación, pero lo hemos conseguido. Gracias a todos y todas por todo lo que habéis hecho por mí durante estos días y gracias por todo el apoyo. Después de 17 años ya estamos juntas otra vez (Se llama Alejandra)".

Junto a este mensaje, una foto de Sara y Alejandra, que han podido volver a verse tras 17 años sin saber la una sobre la otra: "Estamos muy ilusionadas de ver que os alegráis por nosotras, de verdad. Muchísimas gracias". En definitiva, Internet se ha convertido en una herramienta clave para ayudar a Sara a encontrar a una persona muy especial para ella.