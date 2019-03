Borrell se levanta de una entrevista al ser preguntado por Cataluña en una cadena alemana

La tensión en la entrevista que mantuvo la pasada noche el ministro de Exteriores, Josep Borrell en la televisión alemana Deutsche Welle llegó con las preguntas sobre Cataluña. El ministro cortó en un momento, indignado por las preguntas del periodista, la entrevista que estaba haciendo. El periodista Tim Sebastian incorporó argumentos del independentismo en sus preguntas.

Llega a decirle al ministro que es difícil no ver el encarcelamiento de los presos preventivos como la acción de un gobierno vengativo que busca castigarles. Y llega a acusarle de tener encerrada a una abuela de 66 años que no está condenada por nada, en referencia a Carme Forcadell.

El ministro Borrell, visiblemente molesto, le dice, que no quiere hacer esto, que pare la grabación. Le dice al periodista que no para de mentir. Se quita el micrófono, se marcha. Y al cabo de unos minutos se retoma la entrevista. "No estoy aquí para hacerle las preguntas que usted quiere", le dice el periodista al ministro español de Exteriores.