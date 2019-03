Suárez Illana compara el aborto con el asesinato de bebés de los neandertales

Adolfo Suárez Illana, nuevo fichaje del Partido Popular, ha hablado del aborto en una entrevista en Onda Cero. El hijo del expresidente ha asegurado que su intención es “ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto”, ha dicho. “Porque al final es lo que van a ser”.

El número 2 en las listas del PP a Madrid ha seguido hablando y ha terminado comparando el aborto con el asesinato de niños nacidos. “Lo que no es un embrión es un tumor, eso está claro. Si usted no toca ese embrión ese embrión acaba siendo un paisano con barba con usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente. Eso es una vida, seguro”, ha apuntado para añadir: “El que a mí me diga que se puede matar antes o después, mira los neandertales también lo usaban, lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaba la cabeza”, ha asegurado.

Súarez Yllana ha terminado su valoración del aborto asegurando que en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento. “Lo que es curioso”, ha asegurado. Nueva York no ha aprobado ninguna ley al respecto, su comentario se basa en un comentario en Twitter de Donald Trump que hace referencia a la ley, que no ha salido adelante, por la cual se requería a los médicos a hacer todo lo posible para salvar las vidas de los fetos que sobreviviesen a un aborto fallido tal y como explica The New York Times.