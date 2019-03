Vuelve el bulo de introducir tu PIN marcado al revés en el cajero

La Policía Nacional ha alertado, a través de las redes sociales, sobre la vuelta de uno de los bulos más recurrentes de los últimos años: el de introducir tu PIN marcado al revés en el cajero. Un mensaje, que se propaga de forma vírica tanto por redes sociales como por plataformas de mensajería instantánea, que tiene como objetivo obtener los números de teléfono y correos electrónicos de terceras personas.

El comunicado, que ha sido compartido por la policía a través de su cuenta de Twitter, invita a todas aquellas personas que lo reciban a marcar su código PIN del revés en caso de que algún secuestrador le obligue a sacar dinero de cualquier cajero: "Si estás siendo forzado/a por un ladrón para retirar tu dinero de un cajero automático, lo puedes notificar al banco marcando tu clave al revés".

"La policía será avisada y saldrá para ayudarte inmediatamente"



Es decir, si tu número es el '1234', el mensaje insta a introducir el '4321' en el cajero para que avise a la Policía. De seguir estos pasos, tal y como asegura la información falsa, el cajero reconocerá que tu clave ha sido marcada al revés y avisará a la policía para que detenga al atracador en ese preciso momento: "La máquina te dará el dinero solicitado, pero, oculto para el ladrón, la policía será avisada y saldrá para ayudarte inmediatamente".

Según este bulo, el truco de marcar el PIN al revés para avisar a la policía salió recientemente por televisión como una técnica desconocida por muchos. Por esa misma razón, y con el objetivo de que llegue evitar nuevos robos, los responsables del mismo piden que lo envíen al mayor número de contactos para que puedan llevar esta práctica a cabo si son víctimas de un robo.

No compartas los bulos

Dado que se trata de un bulo recurrente, que se alimenta de la viralidad tanto de las redes sociales como de plataformas de mensajería instantánea, la policía recomienda no compartir estas informaciones falsas: "No te creas lo de marcar el PIN al revés, es falso". Las medidas de seguridad de cada entidad bancaria serán comunicadas directamente por las compañías y no por medio de mensajes de WhatsApp, Facebook o Instagram.

Dado que se trata de una estafa que pretende hacerse tanto con las direcciones de correo electrónico como de los números de teléfono de un gran número de personas, la policía insta a los usuarios a enviar correos electrónicos siempre con copia oculta para evitar "las largas listas de direcciones que a veces contienen y que son tan deseadas por los spammers". Gracias a ello, el bulo no se propagará y no tratará de marcar el número PIN al revés con el objetivo de evitar ser robado.