Tras asegurar que una ley de Nueva York permitía a las mujeres abortar después del nacimiento y de comparar el aborto con los asesinatos de bebés de los neandertales, Suárez Illana, número dos de la lista de Casado el 28-A, ha pedido perdón. Y esa rectificación ha sido muy llamativa. Illana ha asegurado que un despacho de Nueva York le han confirmado que la que rige en aquella ciudad no es así.

¿Hay alguna ley que permita matar al bebe después de nacer?

La de Nueva York por supuesto que no y no se conoce ninguna en el mundo que permita esto. Lo que hace la nueva ley aprobada en Nueva York es ampliar los supuestos para poder abortar después del plazo legal de las 24 semanas. A partir de ahora, Nueva York permite interrumpir el embarazo en el tercer trimestre cuando la vida de la madre corra peligro y también cuando el feto sea inviable, es decir, cuando venga con una anomalía incompatible con la vida.

Esta ley se aprobó en el mes de enero gracias a la mayoría demócrata en el Senado con el objetivo de blindar el aborto ante la ofensiva de Donald Trump de restringirlo. En España las asociaciones de mujeres no dan crédito tras las palabras de Suárez Illana, al que recuerdan que el aborto es un derecho y que debería preocuparse por no abocar a prácticas inseguras y clandestinas. "Nos parece triste y lamentable. Ninguna mujer merece que se frivolice sobre la situación a la que se ve enfrentada. En vez de apostar por una adecuada estrategia de salud sexual para evitar embarazos no deseados, Casado realiza este tipo de frivolidades", lamenta Yolanda Basterio, de la Federación de Mujeres progresistas.

Esta correción de la ley de Nueva York no es el único al que se ha visto sometido su discurso. También ha sido muy polémica su comparación con los neandertales.

"No sé de dónde ha podido sacar esta información. De todo lo que yo he leído, y he leído bastante sobre los neandertales, no dice absolutamente nada de esto. Es un tema que no he visto tratado en ningún documento que yo haya leído. Puede ser que el señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso pero, por lo que yo sé, no se puede hacer esa afirmación", ha apuntado en 'La Ventana' el antropólogo Manuel Mandianes.

Hasta sectores del PP se han quedado consternados al escuchar a Suárez Illana. Illana ha incendiado las redes sociales donde tambien han reaccionado con indignacion las políticas. En Twitter, la portavoz de Podemos, Irene Montero, le ha llamado salvaje y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se pregunta qué le han hecho las mujeres a la derecha.

Otras mentiras

Suárez Illana no sólo ha hablado del aborto. También lo ha hecho sobre la asignatura 'Educación para la Ciudadanía', que según él se imparte en toda España a pesar de que la suprimió el gobierno de Rajoy, o sobre el suicidio.

"No estamos haciendo nada en dos apartados. Uno, el suicidio. Se lleva la vida de 8.000 personas al año y no hablamos de él. Otro, el aborto, que se lleva 100.000 vidas al año", decía en su entrevista en Onda Cero.

Los datos de suicidios y abortos tampoco son ciertos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay en torno a 3.000 suicidios al año. El último dato, que corresponde a 2017, señala que se registraron exactamente 3.679 suicidios y 8.000. En cuanto a los abortos, en 2017 hubo 94.000. Illana redondea al alza. Hace varios años que bajaron de los 100.000, precisamente desde que entró en vigor la ley de plazos. Una ley que el propio Illana reconoce que no hay consenso para modificar y sustituir por la del 1985.