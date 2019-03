Apartada la juez que investiga el proxelitismo policial en Galicia

El Consejo General del Poder Judicial ha impuesto a la titular del Juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta "muy grave de desatención de las competencias judiciales", lo que implica, al ser superior a seis meses la pérdida de destino.

la magistrada tiene un mes de plazo para recurrir al Pleno del CGPJ y en caso de que confirmara la sanción, cabría interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por lo que la suspensión será ejecutiva una vez agotada esta la vía administrativa.

El Promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acodo en noviembre pasado incoar un expediente disciplinario a Pilar de Lara por "retrasos injustificados" en sus causas y "decisiones que han ocasionado un ficticio incremento del volumen de trabajo".

Del mismo modo, promotor disciplinario considero que se ha podido cometer una falta prevista en el artículo 418.16 de la misma norma, que se refiere a "adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el CGPJ".

Estrés agudo

Pilar de Lara se incorporó hace meses al juzgado después de una baja cuya causa médica fue el "estrés agudo por motivos laborales". La magistrada justifico por escrito sus retrasos en varias resoluciones en las que justifica las demoras "en la acumulación de asuntos de naturaleza penal seguidos en el juzgado", en especial tras la reciente huelga de tres meses de los funcionarios de la justicia, "a expensas de medidas de la Xunta" que nunca llegan para paliar sus consecuencias.

Juez estrella y discreta

La jueza Pilar de Lara (Cartagena, 1969) es responsable de algunas de las macro causas más relevantes que se han investigado en los últimos años en Galicia, como la "Operación Pokémon", que comenzó a investigarse en 2012, o de la "Operación Carioca", sobre prostitución y su conexión con agentes policiales que fue iniciada en 2008.

Hace unos días, la jueza finalizo la investigación de la operación Carioca una trama de proxenetismo policial y de la guardia civil que desato la mayor causa contra la prostitución en España. Tras diez años de instrucción la juez redujo el número de imputado a cinco, entre ellos dos agentes de la Guardia Civil. La investigación se inició con cerca de 90 imputados aunque las causas se fueron desgajando de la operación principal, la operación Carioca y terminaron archivadas

Pilar de Lara acaparo grandes titulares de prensa con operaciones como una parte de la Operación Campeón, un caso ya juzgado en el que estuvo investigado por poco tiempo el ex ministro socialista José Blanco. Sus investigaciones llamaron la atención contra aforados como el propio Alberto Núñez Feijóo en la operación Cóndor, que finalmente no fueron imputados porque la fiscalía no vio el delito de cohecho que apuntaba la juez

Otras causas

Además, el juzgado instruye otras causas como la operación Cebra (narcotráfico, contrabando y lavado de dinero a escala mundial), la Pulpo (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos), la operación Cóndor (fraude fiscal, blanqueo, tráfico de influenciaso el caso Garañón (tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y delitos contra la ordenación del territorio).