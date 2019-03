Capitana Marvel aterriza en Disneyland Paris

Con motivo del comienzo de una nueva edición de la Temporada de los Superhéroes, Capitana Marvel llegó a Disneyland Paris el pasado 23 de marzo para celebrar el lanzamiento en cines de su película. A ella, se han unido Doctor Strange, Spider-Man, Thor, Black Panther, La Viuda Negra y el Capitán América entre otros.

La Temporada de Superhéroes Marvel tendrá lugar hasta el 16 de junio, entre el estreno de las películas ‘Capitana Marvel’ el 6 de marzo y ‘Los Vengadores: Endgame’, ofreciendo nuevas y variadas atracciones y eventos ambientadas en las películas de Marvel.

Expo Stark presenta a Capitana Marvel

Tras su debut cinematográfico, la superheroina ha hecho su primera aparición en el parque temático de la compañía Disney en París durante la ‘Stark Expo: Make Way for a Better Tomorrow’ en la que Tony Stark presenta la última versión de su revolucionario invento, un reactor que genera energía sostenible, bajo la atenta mirada de La Viuda Negra.

¡Pero cuidado... este es el tipo de evento que a Loki le encanta interrumpir! Únete a Spider-Man y a Thor en su lucha contra Loki, y no te pierdas la espectacular aparición de Capitana Marvel.

Únete a Spider-Man y a Thor en su lucha contra Loki / Disney Studios

“Marvel: Super Heroes United” una espectacular e innovadora producción

Thanos ha encontrado la forma de manipular a los Vengadores y a sus aliados con el fin de destruirlos. ¿Lograrán los héroes escapar de sus garras? Lo descubrirás tú mismo, en un espectáculo repleto de giros y sorpresas alucinantes.

Marvel: Super Heroes United lleva al escenario a las icónicas figuras del Universo Marvel / Disney Studios

El espectáculo, reúne a tus Superhéroes de Marvel favoritos e incluye escenas de acción en directo con Thor, Iron Man, Viuda Negra, Doctor Strange, Black Panther y Spider-Man, ¡entre muchos otros!

Marvel: Super Heroes United lleva al escenario a las icónicas figuras del Universo Marvel haciendo hincapié en tres temas: orígenes, dualidad y unidad. Este espectáculo, de 20 minutos, se representa varias veces al día en Walt Disney Studios.

Guardians of the Galaxy: awesome dance-off

Ayuda a los Guardianes en una alucinante misión de huida y muévete al ritmo de las mejores canciones de la saga. ¡Por primera vez este año, Groot forma parte del equipo!

Este espectáculo tiene lugar varias veces al día en Production Courtyard.

Encuentro con Capitana Marvel, Capitán América y Spiderman

Por primera vez en la historia, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer en persona a Capitana Marvel en los Walt Disney Studios / Disney Studios

Nuevo: Por primera vez en la historia, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer en persona a Capitana Marvel en los Walt Disney Studios. También, podrán prepararse para su próxima misión aprendiendo del mismísimo Capitán América o encontrarse con Spider-Man que también se une a estas interacciones en los Walt Disney Studios.

Más Marvel en Disneyland Paris

La Temporada de los Superhéroes Marvel ofrece a los fans de todas las edades la oportunidad de transformarse en sus héroes favoritos con nuevos y divertidos productos. Una fantástica oportunidad de hacerse con los artículos más nuevos del universo de Capitana Marvel que se pueden encontrar en Constellations (Parque Disneyland), Les Légendes d’Hollywood (Walt Disney Studios) y en Disney Store (Disney Village).

El universo Marvel también ofrece una experiencia gourmet única en Disneyland Paris con numerosas opciones para todos los gustos; galletas de mantequilla con forma de Groot, una mousse de chocolate Baby Groot o un gofre con el logo de Capitana Marvel, además de los falafels veganos favoritos de nuestros Superhéroes o el "gazpacho increíble" en referencia a El Increíble Hulk.

Esto es solo el comienzo, en febrero del año pasado, The Walt Disney Company anunció los planes para llevar a cabo una gran ampliación de Disneyland Paris por valor de 2.000 millones de euros que se desarrollará a lo largo de varios años. La ampliación incluirá la transformación del Parque Walt Disney Studios, que contará con tres nuevas zonas temáticas inspiradas en Marvel, Frozen y Star Wars, además de nuevas atracciones y experiencias de entretenimiento en directo. En 2020, el resort tiene prevista la inauguración de Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, el primer hotel Disney que contará con el emocionante mundo de los Superhéroes de Marvel.