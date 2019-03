Rosalía 'vuela' con el single 'Con altura' de la mano de J Balvin y El Guincho

La intérprete y compositora española Rosalía ha sorprendido con el lanzamiento de un tema nuevo de su puño y letra, Con altura, en el que colabora con J Balvin y El Guincho para rendir homenaje "al reguetón más clásico: el reguetón playero".

Doce horas después de desvelar este tema en las redes sociales, Con altura sumaba más de 1,8 millones de reproducciones en YouTube mientras que en Instagram el clip de Rosalía sobre su nuevo tema acumulaba casi 1,3 millones de visionados.

"Cuando era más joven me encantaba escuchar reguetón y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como ésta antes, pero no me gusta forzar las cosas", explicó la artista en declaraciones recogidas por Sony Music.

En ellas, Rosalía califica este tema como "un ritmo pop barcelonés-estadounidense-latino", que nació "hace unos meses en un estudio de Miami" a partir de un extracto de música dominicana sobre el que trabajaron Frank Dudes y El Guincho.

"Estoy muy orgullosa de esta canción y tengo mucha fe en ella, porque hay inspiración en un género como el reguetón, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza", añadió la catalana, que invitó a colaborar a su "amigo" J Balvin, con el que ya colaboró en el último álbum del colombiano en el tema Brillo.

Además de por las partes implicadas en su gestación, Con altura destaca por ser el primer tema de Rosalía desde que hace solo unos meses revolucionara el mercado con su segundo disco de estudio, El mal querer, que la han convertido en una estrella de proyección internacional.