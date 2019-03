Luis Eduardo Cohen: "Perdón no, sí examen de conciencia"

Mario Eduardo Cohen, presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí en Argentina (CIDiCSeF), se muestra exultante. Por primera vez en un Congreso de la Lengua se hablará del ladino, ese español de los judíos que desde hace muchos siglos forma parte de su día a día y que, advierte, esta desapareciendo poco a poco, en una agonía muy poco (o nada) conocida en España.

El ladino fue un lengua común de la comunidad judía durante 400 años en el imperio otomano y se configuraba como un verdadero rasgo de identidad, que disfrutaba de una gran variedad dialectal e incluso con diferentes maneras de pronunciación.

Mario Eduardo Cohen, al que le cuesta elegir la palabra exacta frente a un micrófono, recuerda que los judíos siempre han sido perseguidos. Y habla de la inquisición española, de la necesidad de probar la limpieza de sangre para poder vivir en paz en la España medieval y renacentista y del olvido sistemático que al que se han visto sometidos.

Y sin embargo, cree que "perdón no se puede pedir a los gobernantes de hace 500 años" ni tampoco responsabilizar a los habitantes de ahora de lo que hicieron sus ascendientes hace siglos. "No son culpables los ciudadanos españoles de la conquista como no lo son los judíos de la muerte de Jesucristo", concluye.

España, por lo tanto, "no debe pedir perdón, pero si tiene que hacer examen de conciencia". Eso sí, advierte del daño que en la actualidad causa el antisemitismo que cree percibir en la sociedad española, unida al antisionismo y al odio contra el estado de Israel.