La tierra y las promesas incumplidas: de qué hablan los ganadores del Hiperión de Poesía

Sus textos tienen una cadencia y un imaginario distinto. Ella, escribe versos cortos con la intensidad de una sentencia. Él, versos más largos con un ritmo agitado y adictivo. Ella repite palabras como tierra, pala, trigo o molinero. Él, hamburguesa, salario, abuela o aceite de oliva. Ella, Maribel, tiene 34 años y su obra premiada, Autobús de Fermoselle es un viaje vindicativo de la infancia y los orígenes en Castilla. Él, Carlos, de 24 años, escribe en Los días hábiles sobre las expectativas incumplidas de un futuro al que ha aterrizado con la certeza de que nada es como le habían prometido.

Son las obras ganadoras de la XXXV edición de los Premios de Poesía Hiperión, al que se han presentado 194 manuscritos. El jurado ha destacado en su fallo la "alta calidad lírica y testimonial" de los textos, así como la "defensa de valores éticos, vitales y familias" y "su conciencia del medio natural y de la lucha por la vida de las generaciones anteriores, como acicate para actuar sobre un presente áspero y difícil".





"Aunque el libro no nace con vocación de retrato generacional, me siento cómodo con esa lectura"

Los días hábiles de Carlos Catena (Torres de Albánchez, Jaén, 1995) son frustración y la temida explicación al padre de que ese trabajo en Londres no es lo que le habían prometido. "En el momento en el que yo lo escribí acababa de terminar la universidad y me había incorporado al mercado laboral", explica Carlos. "Yo tenía constantemente la sensación de que esta no es la vida que me habían contado y que yo quería. Sentí un fracaso. A la hora de la escritura, lo exterioricé usando a la familia como un constructo social que te impone lo que tienes que hacer y que espera algo de ti. Algo que genera mayor ansiedad porque no puedes cumplirlo".

Con la repetición de una serie de imágenes -la abuela y sus tierras o el aceite de oliva, el padre y su salario- el poemario ofrece un retrato generacional; que más que un desahogo legítimo a su edad, es un grito político: un rendir cuentas con él mismo y con sus padres. "Curiosamente, cuando Jesús Munárriz, director editorial de Hiperión, me llamó para decirme que había ganado, me contó que mi texto es una revisión actual, de alguien joven, sobre temas que para nada eran nuevos". Y dice que, aunque el texto no nace con vocación de convertirse en un retrato generacional, se siente cómodo con esa interpretación del poemario.

mi padre me dice:

tardé cuarenta años en cobrar lo que tú cobras

yo pienso en 2008 las noticias y los titulares

mi primo Alberto exhausto de poner azulejos

trabajaba a destajo alicataba cien pisos al día

mi padre decía: no puede ser

tardé cuarenta años en cobrar lo que él cobra

nunca esperó nada de sus hijos (mi padre)

nos dio la impaciencia las letras una casa amplia

en el colegio los niños nos llamaban vagos

por no mancharnos nunca las manos con cemento

miro hoy mis manos aún limpias de camino al trabajo

mi padre repite: no puede ser

tardé cuarenta años en cobrar lo que tú cobras

con el mal augurio abro el ordenador accedo al sistema

lamento las ocho horas que me quedan y pienso

que el estallido de la burbuja inmobiliaria fue un alivio

para los que ponían azulejos a destajo

Inédito, de Los días hábiles (Salamanca, 1985)

"Me interesa el efecto que tiene el territorio como lugar de los afectos"

El Autobús de Fermoselle de Maribel Andrés (Salamanca,1985) es una vindicación de la familia y sus ritos, de la infancia en un paisaje tan cotizado en otros tiempos de la poesía española como ignorado hoy: Castilla. "Este poemario es algo así como una especie de iluminación entrañable, de las entrañas, sobre quiénes somos nosotros. Hablo sobre el efecto que tiene sobre nosotros la familia y el territorio como lugar de los afectos. En mi caso, Castilla y León, que tiene una belleza que no siempre es tan obvia", explica Maribel. "Es una zona que se está despoblando a marchas forzadas. Escribo sobre la vida rural, la de mis abuelos, que me dieron una segunda maternidad en un espacio que ahora está desapareciendo".

De los Yugos

Esta vida se les va

llenando de vacíos.

Se han limpiado tantas

veces de sangre

las almas y la boca,

han resistido

la cenceñada y los

sabañones,

el peso de la pala

enferrujada que cava

para sus propios

difuntos, saben bien

que no hay lumbre

para el niño que

agoniza.

Esta vida se les va

llenando de vacíos.

Me dice mi padre que

en estos campos

mudos aprenda a

acallar las palabras

porque todo lo que no

es silencio, hija,

acaba por ser aullido.

Inédito, de Autobús de Fermoselle

Sobre la vigencia de la importancia de los premios de poesía para crear canon, ambos destacan que se trata de un reconocimiento y una oportunidad para visibilizar su trabajo. Y admiten la existencia de dos espacios en el panorama poético contemporáneo. "Siento que existe una división y dos velocidades entre una poesía de mayor calidad y más experimental con el lenguaje y una poesía de best seller, al igual que existe una narrativa de best seller", reflexiona Carlos."El problema viene cuando, sobre todo por parte de la prensa, se intenta legitimar esa poesía que vende como la poesía del momento, y con eso obviar al resto de personas que hacen poesía pensando en la calidad o en el impulso artístico que hay detrás de la poesía. Esto es lo que me resulta peligroso, y no tanto que las editoriales apuesten por una poesía cuyo autor tiene millones de seguidores en tuiter". Al respecto Maribel cree que "los lectores que consumen cierto tipo de poesía de consumo rápido, no suele producirse un salto cualitativo a una poesía de mayor calidad. Lo digo porque tengo muchos compañeros que son profesores de secundaria. Me dicen que ese salto no se produce desde la libertad plena del lector, a no se que exista una mediación". Ambos consideran que son espacios que de alguna forma se complementan siempre que se pueda producir un salto de una poesía a otro. "El problema", señala Maribel, "es que no siempre ocurre".