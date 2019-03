Sabina: "Me considero de una patria más grande, la lengua española"

Lo ha dicho nada más empezar su "ponencia" en el Congreso de la Lengua: "No estoy datado ni para la teoría ni la erudición aunque con el auge de los pequeños nacionalismos que por desgracia sufrimos en el mundo, yo me considero de una patria más grande, que es mi lengua española".

El cantante y poeta se ha metido en el bolsillo a un entusiasta patio de butacas que a cada interrupción atruenaba con aplausos y al que le hubiera gustado oírle cantar. Es en lo único que no ha dado satisfacción Joaquín Sabina, que ha entrado en el teatro ataviado con un sombrero marrón de fieltro, rodeado de fans que le atosigaban porque querían saludarle.

"Si supieran la emoción que me da no cantar...", ha respondido en el intento de ser elegante y no disgustar al "respetable" que ya para entonces estaba totalmente entregado a su poesía, a su voz rota, a sus gestos y que anhelaba oírle cantar.

Como fórmula para su obra, tan sólo una, la de la rima que es para él "la marca de la poesía, una percha por donde colgarse".

Aplausos.

Y las palabras, como ingrediente. "Lo atroz de la pasión es cuando acaba".

Y más aplausos.

Y como las muestras de entusiasmo estallaban cada poco, ha recordado lo que su amigo Javier Krahe le decía, eso de que "en el teatro te aplauden al final de dos horas y cuando cantas, cada dos minutos".

Y aún más aplausos. Y también gritos.

Sabina ha construido su discurso como si de un largo poema se tratara y de sus palabras se podía deducir que tan sólo le merece la pena (también la alegría) comerse la vida a tragos, apurando el tiempo que va desgastando sin remedio.