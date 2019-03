Piqué desvela quién es el más 'troll' de la plantilla del FC Barcelona

Gerard Piqué confesó la pasada madrugada en La Resistencia, el programa de David Broncano, la existencia de un grupo de Whatsapp en el que se encuentra toda la plantilla del FC Barcelona "hasta gente que ya se ha ido", un chat en el que planean muchas bromas de las que Roncero o Alfredo Duro ya han sido víctimas.

A raíz de este tema, Piqué admitió que Leo Messi es de los más bromistas de la plantilla blaugrana. "Es de los más trolls. Además tiene un humor muy irónico, de los jodidos, de los que duele. Te quedas tocado. Faltando pero mal. Luego se descojona, hay buen ambiente", explicaba ante el asombro de Broncano, quien veía al futbolista argentino como "un clásico".

Al igual que todos los invitados al programa, Piqué pensó en hacerle un regalo a David Broncano aunque "al final no pude traértelo porque me lo he dejado en casa". En un primer momento pensó en la camiseta con la que jugó el partido de la Selección Catalana contra Venezuela, en el que ganaron por 2-1, pero finalmente había optado por un detalle mayor: "Te quería traer otro regalo que se que eres del Atleti. Tengo la red del último partido del Calderón, la tenía enmarcada y me la he dejado en casa. Te la envío o te la traigo la próxima vez que venga", comentaba Piqué.

Ante el comentario, el cómico no dudó en vacilar al jugador: "¿Te refieres al partido del Atleti en el Camp Nou cuando ganó La Liga?". "Ese día no corté la red, ese día nos lo metieron", respondió Piqué entre risas.