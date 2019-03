Valverde, sobre el triplete: "No vamos a negarle a la gente que se ilusione"

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, dijo antes del derbi contra el Espanyol que -ante la posibilidad de conseguir el triplete esta temporada- "él es el primero decir que todavía no han ganado ningún título" pero "no van a la gente que se ilusione".

Cuando le preguntaron si el entorno del Barcelona celebra ya la posibilidad de hacer con los títulos de Copa, Liga y Champions, Valverde dijo que "se me escapa lo que es el entorno de todo esto". "El primero que dice siempre que no hemos ganado nada soy yo. Lo que no vamos a negar es que la gente se ilusione. Estamos bien y creo que celebran que tenemos las posibilidades", explicó

Respecto al próximo encuentro liguero, contra el Espanyol, el técnico dijo que "sabemos lo que nos jugamos esta semana". "Quedan muy pocos partidos, cada enfrentamiento tiene muchísimo valor. Nuestro objetivo es ganar, pero sabemos las connotaciones que tiene, es un derbi. Hay un punto emocional", dijo.

"Piqué fue a un programa de humor, el derbi es muy serio"

Respecto a la participación de piqué en el late night de David Broncano -'La Resistencia'-, Valverde dijo que "no he visto nada, pero es inevitable enterarse". "El programa es de humor, a ver quién es más ocurrente. Nosotros mañana tenemos un programa muy serio", añadió.

En lo referente a las molestias de Messi, que fue baja con la selección argentina, Valverde dijo que "le estamos cuidando desde hace meses. Estamos intentando que vaya remitiendo". Sobre las críticas recibidas por su actuación en la albiceleste, el entrenador afirmó "ver bien" a Messi y que "yo le veo tranquilo". "En el fútbol todos estamos sometidos a altibajos excesivos. El último partido de Leo (con el Barcelona) fue espectacular", dijo.

Por último, el técnico también habló de la presión que pueden tener los jugadores respecto a un posible fichaje de Griezmann. "Estas cuestiones no son nuevas. Los jugadores están acostumbrados a que estas cosas surjan. Sobre eso, tenemos que estar por encima de las elucubraciones. No nos tiene que afectar", explicó.