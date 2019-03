Messi: "Mi hijo me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina?"

Lionel Messi habló sobre las críticas recibidas sobre su actuación en la albiceleste en declaraciones para el programa argentino "El que abandona no tiene premio" de Radio 94.7 Club Octubre, en las que explicó que su hijo le preguntó "por qué te matan en Argentina papi".

"Yo quiero ganar algo con la selección, quiero volver, quiero estar y voy a jugar todas las cosas importantes. Cuando decidí ir a la selección tengo mucha gente en contra. Mi hijo me dijo: "Por qué te matan en Argentina papi", son las declaraciones recogidas en AS.

Las declaraciones del jugador del Barcelona vienen tras la derrota ante Venezuela y la victoria -aunque sin Messi- contra Marruecos. "Yo le digo que son algunos nada más, él se de cuenta que la gente me quiere, yo le digo que me quieren. Yo demuestro mi cariño a la selección de otra manera y el que diga lo contrario me da lo digo, no le tengo que demostrar nada a nadie", explica el argentino.

Sobre el actual estado de la albiceleste, Messi cree que falta "mucho trabajo para volver a ser una potencia futbolística", pero que con el tiempo "lo volverá a ser". Ha expresado su respeto al combinado nacional dado el actual "momento de diferentes cambios" por el que está pasando.