El Gobierno responde a la propuesta de referéndum de Iglesias: la autodeterminación "es una raya roja"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto durante su entrevista en 'Hoy por hoy' de la Cadena SER un referéndum sobre el marco de Cataluña donde el diálogo, la reconciliación y la negociación política sirvan como receta para llegar a acuerdos. El Gobierno de España ha contestado a esta propuesta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "No hay tal derecho al referéndum, no hay tal derecho a la autodeterminación".

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha señalado que "así lo dice la Constitución" y que "este Gobierno así lo ha expresado desde el día uno". La autodeterminación es una "raya roja": "no contemplamos nada que tenga que ver con eso en relación a la investidura".

El Gobierno muestra su apoyo a Borrell

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, dejó una curiosa imagen tras levantarse de una entrevista al ser preguntado por Cataluña en una cadena alemana. "Lo que hizo el ministro Borrell fue un acto de firmeza ante un interrogatorio", ha defendido Celaá.

"Ustedes preguntan bien, pero probablemente, algún colega suyo no preguntaba, sino que interrogaba". Celaá ha señalado que Borrell "puso en valor no solo la firmeza en su respuesta sino también el hecho de que pretendía dar un mensaje y es que España es un estado social democrático de derecho y por lo tanto se rige con la separación de poderes". "Hay una respuesta firme de defensa del estado, de defensa de España (...) hay una protesta en el sentido de que usted pregunte, no interrogue afirmando", ha zanjado.