Zidane, sobre Pogba: "Si cuando termine United quiere venir, ¿por qué no?"

Zidane, entrenador del Real Madrid, dijo cuando fue preguntado por el francés Paul Pogba que "hay pocos jugadores que aporten tanto como él" y que si quiere ir al Madrid una vez finalice con el United, "¿por qué no va a ir?".

“Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él. Es un centrocampista que sabe defender, que sabe atacar", comenzó.

"En cuanto a los rumores, no forma parte de mi plantilla, juega en el United y lo que ha dicho sobre el Madrid y su deseo de venir si algún día hay una posibilidad de que cuando quiera dejar el United, siempre ha dicho que el Real Madrid le interesa. Si cuando él termine su experiencia en el United, quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?", explicó.

Respecto a la información de L'Equipe, en el que se afirma que existe una 'operación Mbappé', Zidane dijo que "el precio lo marcan los clubes". "Yo cuando llegué al Madrid eran 72 millones y decían que era una locura. Sabemos el jugador que es, pero no es mi jugador y por respeto a él y a su club no voy a hablar sobre él", explicó el francés. "Además, por mis jugadores, que ellos tienen un contrato y hay que respetarlo. Por ello no voy a hablar de los jugadores que no son míos", explicó.

Sobre Courtois, que no se entrenó con el equipo por molestias, Zidane dijo que "tiene una molestia, tenemos que verlo con los médicos". "Veremos el tiempo que se va a quedar fuera, pero no voy a arriesgar a ningún jugador. Más con Courtois, porque ha jugado mucho", explicó.

Cuando le preguntaron sobre una posible marcha de Varane, el técnico francés dijo que "la única cosa es lo que pienso es el jugador, y lo que te puedo decir es que está muy bien. Le veo feliz y metido".

"Los jugadores están en el mejor club del mundo y lo saben. No cualquiera puede venir aquí. Ellos tienen la motivación suficiente para saber donde están, todos se quieren quedar en el Madrid. No tengo ninguna duda", explicó

"Vi todos los partidos del Madrid"

"Vi todos los partidos, lo que pasaba. Ha sido complicado, porque la decisión que tomé fue difícil. Estaba mirando lo que pasó porque el Madrid es mi casa, no sólo el club, la ciudad también. Los españoles me acogieron fenomenal y aquí se vive bien", dijo sobre su ausencia.