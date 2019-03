El piloto del avión de Emiliano Sala era daltónico y no podía hacer vuelos nocturnos, según informa la BBC. La cadena británica publica estos nuevos datos que afirman la anomalía en la visión que sufría David Ibbotson, y su incapacidad para volar por la noche se suman a la información que hace unos días sacaba el Times, en el que aseguraba que este piloto no poseía licencia comercial.

La BBC galesa afirma que el piloto escocés no distinguía bien los colores verde y rojo, y por lo tanto no estaba capacitado para hacer vuelos nocturnos. El cuerpo de Ibbotson no fue encontrado en el Canal de la Mancha y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos espera tener un informe final sobre la investigación como más tarde para 2020.

El avión desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha

La Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) encontró el avión el que viajaban Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson el fondo del mar del Canal de la Mancha el pasado 4 de febrero. El avión Piper Malibu fue encontrado en el lecho marino de la isla de Guernsey, casi dos semanas después de su desaparición el pasado 21 de enero.