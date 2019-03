Iago Aspas dio la vuelta a todo en su regreso a los terrenos de juego casi tres meses después. El de Moaña regresó, dio la vuelta al marcador con dos goles y por dar hasta dio un cambio a la peligrosísima dinámica que arrastraba el Celta de Vigo, que se habrían quedado a cuatro mínimo del descenso; a siete si este domingo hubiese ganado el Valladolid.

Los celestes se pusieron 0-2 abajo en tan solo 15 minutos en el que era el partido de la temporada. Caer habría significado hundirse en los puestos de descenso y para el Villarreal encaminar decididamente su salvación. Sin embargo, Iago Aspas apareció primero para hacer el 1-2 con un extraordinario de falta directo y en los últimos minutos para transformar un penalti forzado por Brais Méndez tras un contraataque llevado por el '10'.

El de Moaña, que lo ha pasado muy mal con una larga lesión muscular, recaída incluida, rompió a llorar en el banquillo tras ser sustituido. Unas lágrimas tanto por felicidad como por dolor, tal y como confesó el propio Aspas al término del encuentro en declaraciones a beIN Sports.

En plena era de los jeques, los millones y los traspasos por intereses económicos (en lugar de deportivos) aún queda esperanza. Aún hay soldados que morirán por su equipo en primera o en regional. Los hay que llevan su escudo en el corazón



"Hemos sufrido muchísimo en este tiempo, yo también he sufrido muchísimo, mi familia sabe todo lo que he aguantado en los tres últimos meses sin poder ayudar a mis compañeros, no nos hemos merecido esta afición en los últimos meses (...) Este es el punto de inflexión que necesitábamos", explicó el crack tras el partido, mientras todo el estadio continuaba coreando su nombre.