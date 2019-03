Escraches y Mossos relegados a un segundo plano protagonizan el juicio al procés

Una riada de testimonios de perfil policial han dejado claro en esta semana de juicio al procés que la tensión que rodeó a todas las acciones policiales contra el referéndum ilegal fue real. A la espera de que el tribunal decida si se puede hablar de una violencia idónea para doblar el brazo al ejecutivo central, los acusados han escuchado esta semana declaración tras declaración de agentes que contradicen, o al menos matizan, un relato de protestas netamente pacíficas ante la actuación policial.

Uno de los nombres más pronunciados esta semana ha sido el de Jordi Sànchez: dos tenientes de la Guardia Civil avalaron punto por punto el relato que la Fiscalía hace del 20 de septiembre y aseguraron que era él, y no los Mossos d'Esquadra, el que llevaba las riendas. "La voz cantante de seguridad la llevaba el señor Sànchez, fue una de muchas pero uno se fue acostumbrando", dijo uno de ellos.

Las alternativas que ofrecía Sànchez, aseguraron, no le parecieron seguras ni a los propios Mossos d'Esquadra. Con la intendente Teresa Laplana ya acusada en la Audiencia Nacional de plegarse al criterio del entonces presidente de la ANC, está por ver si el tribunal considera que, efectivamente, Sànchez hizo todo lo posible por dificultar una salida segura a la comitiva, toda vez probado que los registros se realizaron y con el nombre Jordi Cuixart apenas mencionado en estas reuniones.

La credibilidad de Baena

Habrá que esperar a la fase final de informes pero es de esperar que las defensas vuelvan a la carga con uno de los pilares maestros de sus escritos de defensa: poner en duda la capacidad del teniente coronel Daniel Baena para firmar los informes clave del caso mientras es acusado de gestionar una cuenta anónima de Twitter en la que cargaba, entre otros, contra el independentismo y sus líderes políticos. Según revela Carlos Enrique Bayo en Público el propio Baena reconoció en conversación telefónica haber gestionado, junto con más gente, esta cuenta de la red social.

¿Puede realmente cuestionar el tribunal la credibilidad de Daniel Baena como instructor de los informes clave del caso? Los jueces no han querido poner en marcha ninguna diligencia que indague sobre si la cuenta en cuestión es realmente suya y ni siquiera las defensas han insistido después de que, a preguntas de Andreu van den Eynde, asegurase que "no soy propietario de esa cuenta". Ya en el auto de admisión de prueba aseguraron que la cuenta, en caso de demostrarse suya, "no puede operar como presupuesto de validez de los actos de investigación".

¿Observadores internacionales?

Esta semana también ha servido para profundizar un poco más en la posible malversación de caudales públicos y en una de sus partidas más voluminosas: los más de 200.000 euros que la Generalitat, a través del DIPLOCAT, gastó en analistas y politólogos y diputados internacionales que legitimasen el procés ante la comunidad internacional. Esta semana han pasado por el Supremo para unirse a la estrategia de los acusados: vinieron, observaron y cobraron pero no eran observadores internacionales ni su presencia estaba vinculada al referéndum, intentando desligar la inversión de una actividad ya entonces prohibida por el Tribunal Constitucional.

La politóloga neozelandesa Helena Catt reconció al tribunal que cobró 8.000 euros por transferencia directamente de las arcas del DIPLOCAT por coordinar entre septiembre y octubre de 2017 un equipo de doce personas y entregar un informe, pero todo por hacer "actividades de investigación sobre el contxto de lo que estaba sucediendo en aquel momento en Catalunya", no una observación internacional. En total un gasto de 177.304,5 euros.

Un discurso similar al entonado por Bernhard von Gründberg, político jubilado alemán que se trasladó junto con una treintena de diputados internacionales unos días antes del referéndum, estuvo en varios centros electorales el día del referéndum y elaboró un informe que envió a su partido pero "en ningún caso había una prioridad en este elemento de observación o de validación de la votación". El viaje, según la Fiscalía, costó 40.591,22 euros.