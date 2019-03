Roncero responde a Piqué: "Vuélveme a meter, tengo cosas que deciros"

El colaborador de la Cadena SER Tomás Roncero ha respondido a las palabras de Piqué en el programa humorístico 'La Resistencia', en las que afirmaba que habían metido en un grupo de Whatsapp a periodistas como el propio Roncero.

"No daba fe hasta que lo dijo él, daba fe de que hace año y medio unos tíos con muchas fotos del Barça me metieron y casi se me electrocuta el móvil (...) De hecho, vi una conversación de un tal Luis Suárez mandando un mensaje a un tal Jordi Alba y dije 'estos tíos están tronados', ¿pero, cómo iba a pensar que eran los de verdad?", comienza Roncero.

El periodista aclara: "Es mentira que me sacase Piqué del grupo, me salía yo porque pensaba que era una peña del Barcelona. Me decían, 'Roncero, da la cara', y yo me salía continuamente, tenía miedo de que me empezaran a llamar a las tres o a las cinco de la mañana (...) Y yo como un tonto, que soy periodista deportivo, tenía el número de Messi y todos y no me di cuenta. Lo digo de verdad, tengo un problema serio, cuando veo los escudos del Barça me altero, me puse muy nervioso y tener los teléfonos que tenía ahí era un tesoro periodístico".

Por último, lanza un órdago al central culé: "Aprovecho la repercusión de Carrusel para decir: 'Por favor, Piqué, méteme otra vez. Hablamos de nuestras cosas, de nuestras Champions, de nuestras 'Manolas'... Tengo mis cosas que hablar con ellos, les diría: 'Oye, Leo, de buen royo, ¿te ves para pasar de cuartos o lo de todos los años? Para saber si merece la pena que vea los partidos contra el Manchester".