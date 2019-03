Sánchez promete blindar en la Constitución el Pacto de Toledo

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido hoy a "blindar en la Constitución española el Pacto de Toledo" y garantizar la "dignidad" de las pensiones y la sostenibilidad financiera del sistema.

"Que no se convierta en mercancía lo que es un derecho, la clave de bóveda del Estado del bienestar", ha subrayado Sánchez en un acto en Tarragona, donde ha acusado a la derecha de proponer recortes en las pensiones,privatizaciones del sistema y "jubilaciones para que los pensionistas se conviertan en gentes pobres"

El jefe del Ejecutivo también ha garantizado hoy que "la independencia no se va a producir", no sólo porque no sea constitucional o porque la comunidad internacional no la reconozca, sino porque "los propios catalanes" no la quieren.

"Cataluña lo que quiere es la convivencia, que dejen de mentir, que sean valientes y les digan a los catalanes 'os hemos engañado, queremos volver a la senda constitucional y estatutaria, reforzar el autogobierno'", ha subrayado en un acto en Tarragona junto a los principales candidatos electorales del PSC.

Sánchez ha asegurado que el PSOE siempre va a defender la ley y el diálogo y ha acusado "a separatistas y separadores" de rechazar el debate porque "viven del conflicto y de la crisis y quieren enquistar el conflicto y la crisis".

Frente a los polos del independentismo y la derecha, ha llamado a los catalanes a aprovechar la oportunidad de las urnas para lograr un futuro de convivencia, cohesión y progreso.

Ha defendido de forma expresa de las críticas de la derecha al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y ha asegurado que "tendrían que saber lo que hizo por Cataluña y por España, muchas cosas", cuando el independentismo optó por la ruptura unilateral del orden constitucional.

"Gracias Miquel por tu compromiso con Cataluña y con España", ha subrayado el presidente del Gobierno, quien ha elogiado también la actitud de muchos alcaldes socialistas en aquellos duros momentos y su resistencia frente a los impulsos recentralizadores de unos y las pulsiones independentistas de otros.

Ha destacado en concreto la actitud del candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, al defender el Estatuto, la convivencia, la Constitución y las instituciones frente a esas "pulsiones de quiebra unilateral de esa convivencia" que llevaron al PSC a salir del Ayuntamiento de la capital catalana..