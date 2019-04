Colectivos como la Asociación de Mujeres en el Cine y Medios Audiovisuales (Cima), la Liga de las Mujeres Profesionales en el Teatro o la asociación Clásicas y Modernas han hecho pública una carta abierta dirigida a la directora general del Inaem, Amaya de Miguel, en la que critican duramente la ausencia de mujeres y de paridad en sus nombramientos y en la elección de las nuevas direcciones de sus unidades artísticas tras los concursos públicos que se han fallado en las últimas semanas. La Unión de Actores y Actrices también denuncia en un comunicado propio "que la dirección del INAEM hace nuevos nombramientos y ratifica algunos otros que están muy por debajo del reconocimiento de la paridad".

Los colectivos feministas del mundo de la cultura señalan en su carta abierta que "los recientes nombramientos de importantes unidades de producción cultural -en concreto, las direcciones del Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía de Teatro Clásico Nacional y de la Orquesta y Coro Nacionales de España-, nos han sorprendido, como no puede ser de otro modo. Son cuatro nombramientos que se suman a los cuatro anteriores -la dirección del Festival de Almagro (del cual el INAEM es Patrono), de los Centros de Documentación de las Artes Escénicas y la Música, del Centro Nacional de Difusión Musical, el Centro de Tecnología del Espectáculo y Auditorio Nacional de Música-, en un periodo de tiempo de no más de quince meses”.

En opinión de los colectivos de mujeres de la cultura que firman esta carta, “todos ellos, los ocho/nueve importantes nombramientos, han recaído en varones visibilizando una indiferencia muy grande a la presencia femenina en los altos puestos de dirección ejecutiva de las compañías mencionadas para los próximos años”. Añade su texto que “sin poner en cuestión la capacidad o mérito de ninguno de estos profesionales, creemos que se trata de una decisión que, potencialmente, instaura durante la próxima década una situación no paritaria en las posiciones de liderazgo de las unidades de producción del INAEM, con unas consecuencias difíciles de prever en cuanto al avance de la igualdad en la cultura".

Aunque los colectivos no lo incluyen en su carta, también es llamativa la mayoría de hombres en la composición de los Consejos artísticos de Teatro y de Danza que han participado en la selección de los nuevos directores artísticos de las unidades del Inaem. El Consejo Artístico del Teatro, que ha participado en la elección de Lluís Homar como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y en la nueva dirección del Centro Dramático Nacional (CDN), -que se anunciará mañana viernes-, está compuesto por 8 hombres y 3 mujeres.

El Consejo Artístico de la Danza, que ha participado en la elección de Joaquín de Luz como nuevo director de la Compañía Nacional de Danza (CND) y de Rubén Olmos en el Ballet Nacional de España (BNE), también es mayoritariamente masculino: 5 hombres y 4 mujeres. Ambos consejos están presididos por Amaya de Miguel y el subdirector general del área que corresponda, además de un vocal suplente, que es una mujer. Sólo en el caso del Consejo Artístico de la Danza se cumplen criterios de paridad, no en el del Teatro. El Inaem se justifica diciendo que aplica criterios de paridad en la elección de sus vocales, pero no en los vocales que proponen las asociaciones.

Además, los cargos de confianza que rodean a Amaya de Miguel en el Inaem son también hombres en su mayoría: José María Castillo secretario general del Inaem; Antonio Garde, subdirector general de música y danza; Fernando Cerón, subdirector general de teatro; Jaime Guerra, jefe de Gabinete. Solo la dirección de Comunicación y las subdirecciones generales de Personal y Económica-Administrativa están ocupadas por mujeres.

Los colectivos feministas dicen no dudar de que el procedimiento seguido por el INAEM se ajuste a la legalidad, pero se preguntan “qué debe hacerse para lograr que el INAEM se convierta en una institución ejemplar en el cumplimiento de la Ley de Igualdad, cuando dicha Ley ha generado ya entornos activamente comprometidos”. Apuntan estos colectivos que “en la designación de los altos cargos directivos no debería optarse nunca por la desigualdad efectiva, porque sus consecuencias son graves para el conjunto de la sociedad y suponen un freno de años a las justas expectativas de cambio". Las asociaciones requieren al Inaem en su carta una explicación del proceso para "buscar los mecanismos más eficaces para que algo como lo que ha ocurrido ahora no vuelva a suceder”

En un comunicado, el Inaem ha contestado a las críticas y señala que los consejos artísticos sí son paritarios. Añade que de los 69 proyectos presentados a los 5 concursos públicos, 54 han sido presentados por hombres y 15 por mujeres. De esas 69 propuestas, explica el Inaem, los Consejos Artísticos seleccionaron 18 proyectos, 15 de ellos de hombres y 3 de mujeres. En el caso de la Orquesta y Coro Nacionales de España, el Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, los Consejos Artísticos no seleccionaron a ninguna mujer. En el caso de la Compañía Nacional de Danza (CND), de las 4 candidaturas finalistas se seleccionó a una mujer y en el caso del Centro Dramático Nacional (CDN) se han elegido a 2 hombres y 2 mujeres como candidatos.

“Cada proceso de selección se realiza de manera independiente y los proyectos son evaluados sin tener en cuenta la elección realizada en otras compañías”, señala el Inaem en su comunicado y añade que “el Código de Buenas Prácticas se rige por los principios de igualdad recogidos en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007 y por su naturaleza no da cabida al establecimiento de cuotas”.

Concluye afirmando que “en España hay muchas mujeres en el sector de las artes escénicas que pueden presentar proyectos merecedores de liderar las compañías nacionales” y recuerda que el actual equipo directivo del INAEM está dirigido por una mujer, Amaya de Miguel, y compuesto de manera paritaria.

La carta abierta dirigida a Amaya de Miguel está firmada por los siguientes colectivos: AMAEM, Marías Guerreras, AMCE (Asociación de Mujeres Creadoras de Música en España) AMM (Mujeres en la Música), Clásicas y Modernas, CIMA (Asociación de Mujeres en el Cine y Medios Audiovisuales), LMPT (Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro), MAV (Mujeres en las Artes Visuales), Mujeres en la Industria Musical, Más Músicas MYM (Mujeres Y Música) y Projecte Vaca (Associació de creadores escèniques). Además, cuenta con las adhesiones individuales de Concha Hernández (directora del Festival Ellas Crean), Clara Sanchís (dramaturga y actriz), Laura Aparicio (dramaturga y actriz), Amaranta Osorio (dramaturga, actriz y gestora cultural), Irma Correa (dramaturga y actriz), Ana Contreras, Alicia Blas (directora de la Jornada de Teatro de la RESAD), Montse Peidro (actriz), Tusti de las Heras (actriz) y Eva Redondo (dramaturga y actriz).