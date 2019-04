Arda Turan y su buena relación con Leo Messi: "Es un amigo cercano"

El centrocampista turco Arda Turan, cedido por el FC Barcelona en el Basaksehir de la Superliga turca, se ha referido a su amistad con Leo Messi en una entrevista en la versión local de la CNN del país de oriente, donde también ha tenido buenas palabras para sus excompañeros en el equipo azulgrana.

Sobre el jugador argentino ha precisado que es "un amigo cercano" y se ha referido también a Neymar con quien mantiene contacto al igual que con Dani Alves. En relación a Piqué ha confirmado que continúa hablando con él y que se han reunido "hace un tiempo" junto al presidente de la federación de tenis de Turquía: "Hemos reunido con los responsables del THY (Turkish Airlines). Piqué está tratando de organizar la Copa Davis en Turquía y yo le ayudo para eso".

El jugador turco también ha querido referirse a quien fue su entrenador en el conjunto catalán, Luis Enrique, de quien guarda un mejor recuerdo respecto a Ernesto Valverde: "Cuando era técnico Luis Enrique en el Barcelona yo fui el jugador número doce, como un comodín. Yo tenía más minutos, pero Valverde no me dio muchas oportunidades. Me he marchado porque no estaba feliz".