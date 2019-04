Raphael Varane metida irse del Real Madrid este verano, según desveló el agente francés Bruno Satin en Canal + Francia. A pesar de que el propio club y su entrenador, Zidane, no han hecho declaraciones al respecto, el hermano y representante del jugador, Anthony, ha reconocido la reflexión que Varane está haciendo sobre su futuro próximo.

A raíz de una conversación del representante con el hermano del central del Real Madrid, en el que hablaron "un poco sobre el estado del mercado, por así decirlo", se indica que "en este punto de su carrera, hay una profunda reflexión", aunque hay muchos puntos que quedan por decidir hasta la llegada del verano.

"No creo que haya decidido definitivamente dejar el Real Madrid, pero hay una reflexión, porque ganó todo en el Real Madrid, tiene la impresión de haber hecho todo lo que tenía que hacer allí y tal vez siente que tiene que empezar un nuevo ciclo. Ahora, no he negociado directamente con Raphael Varane”, comentó Bruno Santin sobre su conversación con Anthony, hermano del central.