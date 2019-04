El capitán de la Juventus Leonardo Bonucci ha tenido que rectificar sus palabras sobre Moise Kean y la afición del Cagliari, después de que aficionados rivales propinaran lamentables cánticos racistas al delantero de su equipo. El defensor se ha defendido: "Después de 24 horas quiero aclarar lo que dije. Hablé al final del partido y me expresé de una manera demasiado apresurada, que fue malinterpretada sobre un tema por el cual hemos estado luchando durante años”.

"Años y años no serían suficientes para hablar de este tema. Yo condeno firmemente todas las formas de racismo y discriminación. Los abusos no son aceptables en absoluto y esto no debe ser mal entendido”, ha asegurado Bonucci.

Esta rectificación llega después de que el central italiano repartiese "al 50%" la responsabilidad de los insultos racistas sufridos por Moise Kean, por parte de la afición del Cagliari.