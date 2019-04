El Parlament insta a Torra a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza

El Parlament ha aprobado este jueves una moción que emplaza el presidente catalán, Quim Torra, a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza, texto que ha prosperado porque la CUP no ha participado en la votación y, así, Ciudadanos, PSC-Units, comunes y PP han superado a JxCat y ERC.

El texto propuesto por PSC-Units, que ha recibido 62 votos a favor y 61 en contra, reclama, ante la "inoperancia" del Govern, que el presidente de la Generalitat se someta "de forma inmediata" a una cuestión de confianza o convoque elecciones.

"La mayoría parlamentaria escogida el 21D rechaza la moción de los socialistas. Cs, PSC, comunes, PPC y el voto de calidad de Llarena suman fuerzas para pedir que convoque elecciones. Continuamos gobernando con la ambición republicana intacta", ha asegurado a través de un mensaje en Twitter.

La majoria parlamentària escollida el 21-D refusa la moció dels socialistes. C\'s, PSC, Comuns, PP i el vot de qualitat de Llarena sumen forces per demanar que convoqui eleccions. Continuem governant amb tota l\'ambició republicana intacta. https://t.co/ziQ3mrqLee — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 4, 2019

Antecedentes

Quim Torra descartó ayer un adelanto electoral a corto plazo en Cataluña porque sería una "gravísima irresponsabilidad", De hecho, durante la sesión de control, la presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, le preguntó si iba a convocar elecciones este año y Torra, taxativo, respondió que no porque "tiene la mayoría suficiente para tirar adelante nuestro programa de gobierno".

Torra subrayó también que el Govern tiene "el 49 % de apoyos de esta cámara" y retó a la oposición a ponerse de acuerdo para plantear un candidato alternativo a presidente a través de una moción de censura.

"Si ustedes consideran que pueden tener otra mayoría alternativa, si creen que quizá pueden hacer presidente del Govern a otro miembro de la oposición, le sugiero que hable con ellos, formen esta coalición entre comunes, Ciudadanos, PP, por ejemplo, y presenten un candidato alternativo", ironizó.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, afirmó que el actual Govern "es el peor de la historia". El presidente del grupo de PSC-Units, Miquel Iceta, por su parte, aseguró que Cataluña "no tiene un buen gobierno" porque "la sensación de incertidumbre" es lo que predomina. "Si no están en condiciones de gobernar y no saben adónde van, es mejor que convoquen elecciones", afirmó Iceta.

Desde la CUP, Natàlia Sànchez aseguró que el ejecutivo carece de "objetivo de país" y advirtió de que "el Govern efectivo ha perdido toda su credibilidad si es que alguna vez la tuvo". Por parte del PP, Alejandro Fernández subrayó que, "si no hay una mayoría parlamentaria sólida, ni un plan de gobierno, ni presupuestos, entonces sólo hay dos vías: o presentan una cuestión de confianza o convocan elecciones".