Iceta: "La legislatura debería durar lo menos posible en Cataluña"

El primer secretario del PSC Miquel Iceta ha acusado este jueves a Quim Torra de "jugar con las instituciones" al decidir ignorar la moción del Parlment que le insta a convocar elecciones y seguir al frente del gobierno pese a no tener presupuestos. "Es una situación muy anómala. Acumulan ya dos prórrogas presupuestarias, no solo una, e incumplen las leyes. Tanto el Estatut como la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña establecen que el 10 de octubre de cada año hay que presentar los presupuestos", algo que el Govern no hace para no perder la votación, ha explicado el socialista en una entrevista en Hora 25.

Iceta ha recordado que el propio Puigdemont convocó una cuestión de confianza cuando se encontró en la misma situación. Entonces "la ganó y quedó claro que tenía mayoría para seguir gobernando", puntualiza Iceta que afirma que con su actitud Torra choca con la práctica democrática. "Pedro Sánchez, al ver que no podía sacar los presupuestos, ha convocado elecciones y Torra no quiere inclinarse ni por un camino (moción de confianza) ni por otro (elecciones)".

El Parlament ha aprobado este jueves una moción impulsada por el PSC que exige al president que convoque elecciones por 62 votos a favor 61 en contra, mayoría lograda gracias a la abstención de la CUP. Sin embargo la moción no es más que una herramienta de presión que no puede obligar a Torra a convocar los comicios. Preguntado entonces por para qué sirve, Iceta ha declarado que al hacer oídos sordos "Torra ya no podrá decir más que acepta los mandatos del Parlamento. (Esta moción) tendrá el valor de haber demostrado que no tiene mayoría para seguir gobernando" y a pesar de ello pretende continuar. "Erosiona el crédito político de nuestro autogobierno y no estábamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados".

Apoyos tras el 28-A

Acerca de con quién prefiere que trate de aliarse Sánchez para formar gobierno en caso de que sea posible tras las elecciones generales del 28-A, Iceta ha despejado el balón rechazando las dos opciones aparentemente necesarias para un ejecutivo socialista según las encuestas. De momento ha preferido apostar por invitar a que quien quiera un gobierno de Sánchez le vote directamente a él.

"Con los votos de los independentistas no se puede garantizar un gobierno estable y Ciudadanos ya ha dicho que prefiere pactar con la ultraderecha y con el PP" ha dicho Iceta dibujando una encrucijada. "¿Entonces", ha preguntado Àngels Barceló. Entonces, el que quiera a Sánchez como presidente debe votarle a él y "confiar en que haya un mayoría amplia que evite cualquier tipo de hipoteca". Mientras el independentismo no renuncie a la vía unilateral ilegal y Ciudadanos siga mirando a la derecha, estas son las opciones, ha insistido. "Tampoco parecía fácil ganar la moción de censura".