"Nos ven agotados, estresados y con el móvil", la emotiva campaña de Unicef por la conciliación

"Cuando estás en el trabajo te sientes culpable de no estar con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque tienes otras cosas pendientes", explica una de las madres que aparecen en el vídeo de Unicef que pide al nuevo Gobierno medidas efectivas para conseguir que la conciliación en nuestro país sea una realidad. La campaña se llama #PorlaconciliaciónReal y pide las adhesiones de las familias para demandar un cambio.

"No puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella", explica una de las hijas protagonistas del vídeo. La intención de Unicef es conseguir políticas que ayuden a que padres e hijos puedan pasar más tiempo juntos. "Mamá, siempre me dices mañana y al final nunca lo hacemos", explica otra de las niñas.

La flexibilidad de la jornada laboral, una de las principales claves para conciliar

El director ejecutivo de Unicef, Javier Martos, ha pedido a los gobiernos y al sector privado que apuesten "por medidas que permitan a los niños disfrutar de sus padres y madres durante todas sus etapas de crecimiento y desarrollo".

Además de la campaña, Unicef ha iniciado una recogida de firmas para que el nuevo Gobierno se comprometa a extender los permisos de maternidad a un mínimo de seis meses y a igualarlos con los de paternidad. Incentivos fiscales, flexibilidad en la jornada laboral y bonificaciones para las empresas, son otras propuestas para promover la conciliación.

La ONG recuerda que el 32 % de la población española está insatisfecha con las políticas de conciliación, frente a la media europea del 20%, según el Eurobarómetro de 2018.