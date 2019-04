Vettel: "Retirarme de la Fórmula Uno, por ahora, no es una opción"

El cuádruple campeón mundial alemán de Fórmula Uno Sebastián Vettel (Ferrari) contó este sábado que por el momento retirarse de la Fórmula Uno "no es una opción" y aseguró que su coche está superando carrera a carrera los problemas que ha tenido en el comienzo de la temporada.

"Me encanta conducir, me encanta la sensación de la velocidad, me encanta pelear con estos muchachos, así que hay muchas cosas que en este momento me gustan mucho y las extrañaré, por eso no es una opción dejarlo mañana", apuntó el piloto en una rueda de prensa en China.

El cuatro veces campeón del mundo logró este sábado el tercer mejor tiempo en la calificación para el Gran Premio de China que se disputará este domingo y saldrá desde la segunda línea, por detrás de los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y el inglés Lewis Hamilton y por delante de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

El alemán respondió así a los rumores y comentarios sobre una posible retirada después de que haya tenido un complicado comienzo de temporada y ante la posibilidad de que no esté al nivel de años anteriores.

Fue cuarto en la primera carrera, en Australia, mientras que en Baréin tuvo que conformarse con un pobre quinto lugar, tras hacer un trompo al ser rebasado por Lewis Hamilton (Mercedes).

"En este momento me siento en la cima de mi carrera, siento que sé lo que estoy haciendo y sí, soy muy autocrítico, muy ambicioso y tengo muchas expectativas para mí" pero "estoy muy feliz de correr", apuntó el piloto.

Vettel no se sube a lo más alto del podio desde agosto del año pasado, cuando ganó en el circuito belga de Spa-Francorchamps, y vivirá el domingo una fuerte presión, la de defender su capitanía en el equipo de Maranello ante la nueva estrella de la Fórmula Uno, su compañero Leclerc.

En la rueda de prensa de este sábado, Vettel confirmó que este fin de semana se ha logrado mejorar su coche con respecto a ayer y en relación con los problemas que han tenido en las dos primeras carreras.

"Creo que estamos llegando más y más allá, entendiendo quizás algunas cosas relacionadas con diferentes pistas, que Barcelona (donde se hicieron los test de pretemporada) no muestra porque es diferente pero, como dije, el coche es fuerte, por lo que depende de nosotros extraer el rendimiento", apuntó.

Pese a la fuerte llegada de Leclerc, en Ferrari (que no gana un Mundial desde que lo hiciera en 2007 el finlandés Kimi Raikkonen) siguen insistiendo en que el número uno y la prioridad en pista es el alemán