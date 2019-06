El Inter se une al Madrid en la puja por Eriksen

Christian Eriksen, jugador del Tottenham, afirmó que "estaba en un momento de su carrera en el que quiere un cambio". El Real Madrid es uno de los clubes interesados, no obstante, tiene rivales: el Inter de Milán también quiere al jugador danés.

A la final de la Champions, entre el Tottenham y Liverpool, acudieron los directivos y el presidente del club milanés, según informó Alberto Cerruti en Ser Deportivos. El periodista de La Gazzeta dello Sport explicó que se habla de una cifra entre los 60 y 70 millones en la puja.

El Nápoles de Ancelotti, a por Isco

El Inter no es el único club italiano con sus ojos puestos en el Madrid. El Nápoles de Ancelotti está interesado en Vinicius, no obstante, el club napolitano no quiere hacer una gran inversión. Por ello, estarían interesados en una opción más viable: Isco. El propio Ancelotti está hablando con el director deportivo y el presidente para validar las posibles opciones.

Cristiano le ha pedido a la Juve que traiga a James

Desde la Juventus buscan defensores. Sin embargo, las palabras de Cristiano tienen mucho peso en el club turinés. Por ello, si convence a la directiva la Juve podría hacer todo lo posible para hacer un equipo en el que Cristiano Ronaldo se sienta aún más el rey del equipo.