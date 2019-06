Coutinho quiere salir del Barça

Philippe Coutinho no es feliz en el Barça y cree que lo mejor es buscar una salida. Según ha podido saber la Cadena SER, el brasileño, en conversaciones con gente de su entorno y de su máxima confianza, ha reconocido que está triste porque las cosas no le han salido como esperaba a pesar de tener grandes expectativas e ilusión y no ha conseguido adaptarse al equipo.

Este es el mensaje que el jugador y sus agentes le han trasladado también al FC Barcelona, que ya sabe que el brasileño quiere salir, según reconocen fuentes del club a la SER.

Lo que también saben tanto el club como el jugador, es que hay muy pocos equipos que puedan pagar un traspaso de unos 90 millones de euros, que es el precio con el que el Barça habría conseguido amortizar al futbolista, el fichaje más caro del club, que costó 120 millones de euros fijos más 40 en variables, de los cuales unos 15 ya se han cumplido.

Todavía es muy pronto para aventurar qué pasará con Coutinho porque quedan más de dos meses de mercado y habrá muchos movimientos; además hay que tener en cuenta que Coutinho jugará la Copa América y, sin Neymar, tendrá una buena oportunidad para revalorizarse y subir su precio en el mercado.

Coutinho quiere esperar un poco y el Barça transmite también el mensaje de que cuenta con él y no está en el mercado como estrategia para que el jugador no pierda valor. La partida de ajedrez por el futuro de Coutinho ha empezado. Veremos quién sale vencedor.