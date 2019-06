Renault se muestra "decepcionado" por el fracaso del proyecto de fusión con Fiat Chrysler

El consejo de administración de Renault ha expresado su decepción después de que Fiat Chrysler Automobiles (FCA) haya acordado este jueves retirar la propuesta de fusión con el frabricante francés debido a las reticencias planteadas por el Gobierno de Francés, que cuenta con un 15% de las acciones del fabricante francés de automóviles.

Renault ha comunicado que ya no cuentan con la oportunidad para perseguir una fusión con el grupo italoamericano. Por su parte, Fiat ha explicado que no se dan en Francia las condiciones políticas necesarias para que la operación se lleve a cabo de forma exitosa, después de que desde el Ejecutivo de Emmanuel Macron se haya llamado a la prudencia y a no precipitarse.

A pesar de que la operación haya quedado truncada, el fabricante francés sigue considerando la fusión como "oportuna" por su "lógica industrial" y defiende que hubiese dado como resultado un "poderoso" grupo automovilístico europeo.

Así mismo, la Junta de Fiat está "firmemente" convencida de la conveniencia de su oferta, "cuyos términos fueron cuidadosamente" trabajados para "ofrecer beneficios sustanciales" a ambas partes.

Fiat Chrysler y Renault caen en bolsa

Las acciones de los grupos automovilísticos Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y Renault han iniciado la sesión bursátil de este jueves con sendas caídas, después de que la compañía italoestadounidense anunciara esta madrugada que retiraba su oferta de fusión con el frabricante francés.

Así, los títulos de Fiat Chrysler experimentaban una caída del 1,3% en los primeros compases de la negociación en el parqué de Milán, hasta situarse en un precio de 11,548 euros por cada título, es decir, 0,152 euros menos que el cierre del día anterior.

No obstante, la cotización de las acciones de FCA inició la sesión aún más baja, a un precio de 11,272 euros, frente al cierre de 11,7 euros del día anterior, como reacción al anuncio de que dejaba de optar a fusionarse con el consorcio galo.

Por su parte, los títulos del consorcio Renault cotizaban a 52,39 euros en los inicios de la sesión en la Bolsa de París, lo que se traduce en una disminución del 6,78% si se compara con el cierre de la jornada previa.