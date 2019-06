La parodia de 'Los Morancos' sobre Isabel Pantoja, la Khaleesi de Triana

Cuatro meses después de publicar su último videoclip, en el que hablaron sobre el fin del gobierno del PSOE en Andalucía tras 40 años a ritmo de Lola Indigo, el dúo cómico de Los Morancos ha vuelto por todo lo alto. En esta ocasión, para valorar el paso de Isabel Pantoja por Supervivientes, el reality show de supervivencia que se emite actualmente en Mediaset.

El pasado mes de abril, Isabel Pantoja era confirmada como una de las concursantes de la última edición de Supervivientes. Una aventura que comenzaba, como en cada edición, con el tradicional salto desde el helicóptero. A partir de entonces, la tonadillera se erigía como uno de los grandes alicientes de esta nueva edición, dejando grandes momentos para la cadena de Paolo Vasile.

"Con Chabelita y Paquirrín yo aprendí a sobrevivir"

Aprovechando el éxito del programa, César y Jorge Cadaval han decidido analizar el paso de Isabel Pantoja por Supervivientes. En esta ocasión, a ritmo de Resistiré, el clásico del Dúo Dinámico. Todo comienza con la tonadillera paseando junto a la playa explicando el momento en el que tuvo que saltar del helicóptero: "A la isla llegué y tuve que saltar".

A continuación, y después de reconocer que tardó en torno a media hora para tomar esta decisión, Isabel Pantoja explica que es una superviviente nata: "Con Chabelita y Paquirrín yo aprendí a sobrevivir, y entenderán que ya no me asusta ná". Por esa misma razón se presenta como la Maribel, la que lo mismo te canta una copla que te pesca un boquerón. Una mujer capaz de resistir un vendaval y un ciclón, aunque reconoce que no soporta a Colate.

La Khaleesi de Triana

Después de hablar sobre sus diferencias con el empresario a lo largo del concurso, Pantoja se autoproclama la Khaleesi de Triana. Una cantaora que saca los dientes cada vez que la atacan y que está dispuesta incluso a recurrir a su dragón para chamuscar a cualquiera que se interponga en su camino. Todo ello para evitar que la hagan daño.

Por último, el videoclip nos muestra a Colate acusando a Isabel Pantoja de haber robado una lata de chóped. Es entonces cuando el personaje interpretado por Jorge Cadaval, ahora conocido como la Khaleesi de Triana, coge un trozo del embutido y se lo mete a Colate en la boca. Todo ello para poner fin a un videoclip que aspira a ser tan exitoso como los anteriores.