Pablo Iglesias defiende ante el rey un gobierno de coalición progresista

Pablo Iglesias ha dado algunas pistas más sobre hasta dónde quiere llegar para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El líder de Unidas Podemos ha comparecido ante los periodistas en el Congreso tras participar en la ronda de consultas con el rey para explicar que se mantiene en la idea de que su formación política se integre en un gobierno de coalición aunque sin que eso suponga necesariamente la exigencia de algún ministerio. Iglesias ha reiterado que "lo fundamental es un acuerdo programático".

Iglesias ha señalado que no concibe que Sánchez llegue a una investidura "sin tener cerrados los apoyos", pues considera que a un debate parlamentario de ese calado se llega "con los deberes hechos". Dice que no tiene contacto con Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición desde hace dos semanas y ha apuntado que España necesita estabilidad por lo que "no hay tiempo que perder". No obstante, ha matizado que le toca al candidato socialista iniciar esos contactos.