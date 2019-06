Pablo Casado: "El PP no va a apoyar la investidura ni la va a facilitar con su abstención"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado ha asegurado en rueda de prensa tras su reunión con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela que su formación no va a facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE mediante una abstención, por lo que el PP votará en contra de Pedro Sánchez en una futura votación para la investidura.

El líder del PP ha asegurado que su partido "no está en contra" de que los diputados de UPN que integra Navarra Suma se puedan abstener en la investidura de Pedro Sánchez, ya que los populares como parte de esa coalición no van a poner "ningún impedimento". Casado ha especificado que no se va a oponer sobre todo si esto facilita que esta coalición gobierne Navarra y en Pamplona, algo que ha considerado "fundamental".

Además, Casado ha reclamado que el inicio de la legislatura "no se dilate" por "tacticismos" y ha reclamado "responsabilidad" a Sánchez para que deja atrás los "electoralismos" de su partido y apueste por la "gobernabilidad y la estabilidad".