Las cuentas de Pedro Sánchez: cómo puede alcanzar los 173 votos necesarios

"Asumo el encargo con honor. Es un honor poder liderar España. También lo asumo con responsabilidad y con una enorme gratitud a la confianza expresada por el pueblo español. Los españoles fueron claros con su voto el 28-A y el 26-M. Quieren que gobierne el PSOE. O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE. No hay otra alternativa". Estas han sido las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez en La Moncloa tras aceptar el encargo del rey Felipe VI para formar gobierno.

A partir de aquí, al PSOE se le abren múltiples escenarios. El presidente ha pedido altura de miras al resto de fuerzas políticas. ¿Cuáles son sus planes? Se entiende que dará prioridad a sus negociaciones con Podemos, pero este jueves ha incluido en el mismo paquete a Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.

No ha descartado a nadie a priori, algo que ya dijo en la noche de las elecciones. Sánchez apela a los tres principales grupos: los que pueden facilitar o dificultar la investidura. A Podemos, PP y Ciudadanos les ha pedido ser responsables. "Es evidente. Entiendo que antes de una conversación todos fijen su posición, pero hay que ser consciente de que tenemos que empezar la conversación y de que no hay mayoría alternativa a la que propone el PSOE. Esto es responsabilidad de todos, y fundamentalmente de las tres fuerzas mayoritarias del PSOE. De Unidas Podemos, sin duda alguna, del PP y de Ciudadanos", ha asegurado Sánchez.

Las cuentas de Sánchez

Con este planteamiento, Sánchez intenta rebajar la presión de Unidas Podemos, con quien no ha contactado en estos 15 días. Ante el rey, el líder morado, Pablo Iglesias, ha insistido en su petición de partida, en el gobierno de coalición. Ha dicho que un gobierno socialista en solitario haría políticas de derechas, aunque este jueves ha considerado que hablar de ministros no tiene porque ser lo primero. "Lo primero es hablar de un programa y después de los equipos. Por nuestra parte ahí no habrá ningún veto al PSOE y estoy convencido que el PSOE no hará ningún veto. La época de los vetos ha terminado", ha dicho Iglesias, que ha vuelto a colocar a Podemos como socio preferente, algo que realmente es para el PSOE aunque hoy Sánchez no le haya otorgado esa consideración.

Estas son las cuentas con Podemos, que necesitaría también el apoyo del PNV. Para no apoyarse en los independentistas cuenta con la abstención de UPN. Esto será así porque salvo un cambio de posición inesperado con PP y Ciudadanos, se abre paso de la vía Navarra. Más tras el no rotundo de Coalición Canaria.

Este miércoles, Javier Esparza ofreció la abstención de los dos diputados de UPN a cambio de que los socialistas dejen gobernar en la Comunidad Foral a la coalición de UPN, PP y Ciudadanos. Sánchez no ha querido entrar en el tema, ha rechazado un pacto EH Bildu, pero ha hecho referencia a la abstención de la izquierda abertzale para que pudiese gobernar allí su candidata, María Chivite, ni tampoco a la abstención del PSOE para que gobierne Navarra Suma.

"El PSOE de Navarra y el PSOE tenemos la misma posición: con Bildu no se acuerda nada", ha dicho. No hay pacto, pero no cierra ninguna puerta en este kilómetro 0 de la negociación. En declaraciones de Ábalos o Carmen Calvo ha habido apelaciones de que hay que dejar a las mayorías, que es lo que es Navarra Suma en esa comunidad. Cuando se ha cuestionado a Calvo por las conversaciones de Chivite, ha respondido que "la prioridad es el gobierno de España".

Fuentes consultadas por la SER han admitido que esa clave Navarra, si el PSOE permite que gobierne Navarra Suma, podría encarecer los apoyos en el Congreso del PNV, pero aun así no temen que les retiren el 'sí' en la investidura de Sánchez porque en Euskadi el PNV se apoya en el PSOE en muchas instituciones. El puzzle es complejo, pero con esto le saldrían a Sánchez 173 síes en segunda votación y 171 noes, contando con la ausencia de los diputados presos pero sin el apoyo de los partidos independentistas.

Los tiempos

La semana que viene Sánchez hablará con Casado, Rivera e Iglesias. Es previsible que el contacto con el resto de grupos los lleve a cabo Adriana Lastra. A partir de ahí, se negociará con quienes estén dispuestos y con distintos frentes, ya que se combinará con la negociación de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Sobre la fecha de la investidura, Sánchez no se ha querido pillar los dedos. Fuentes consultadas por la SER hablan de mediados del mes de julio.