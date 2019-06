El famoso actor que pudo haber interpretado a Tito en 'Verano azul'

Verano azul es, sin duda alguna, una de las series más reconocibles de la televisión española. ¿Quién no recuerda al grupo de niñas y niños silbando la sintonía de la serie a lomos de sus bicicletas? ¿Y el momento en el que Pancho corría por la playa anunciando que Chanquete había muerto? Imágenes para el recuerdo de toda una generación que creció junto a las aventuras y desventuras de cada uno de sus personajes.

Desde Pancho y Javi hasta Bea, Tito, Piraña, Julia y Desi. Todos ellos liderados por Chanquete, un viejo pescador, ya retirado, al que le gustaba tocar el acordeón y vivir en su barco La Dorada. Un grupo de amigos, que se convirtió en el nuestro propio, con el que disfrutamos pegados a la televisión a lo largo de sus 20 capítulos de duración.

El casting de los personajes principales

Y todavía no les hemos olvidado. Ya han pasado más de 37 años desde que se estrenara la serie y todavía seguimos recordando cada una de sus historias. Por esa misma razón, y con el objetivo de homenajear a la famosa serie, el archivo de RTVE ha decidido compartir el casting para los papeles de los niños protagonistas. Un documento gráfico que nos deja más de una gran sorpresa.

A día de hoy es bastante complicado imaginar a cualquier actor o actriz, que no fueran los que finalmente terminaron apareciendo en la pequeña pantalla, interpretando a los personajes principales de la serie. Juanjo Artero siempre será Javi, Piraña nunca hubiera sido el mismo de no haber sido por Miguel Ángel Valero y ver a otro actor que no fuera Miguel Joven interpretando a Tito nos hubiera parecido raro.

Jorge Sanz como Tito

Sin embargo, este casting nos demuestra que el conocido actor Jorge Sanz, famoso por películas como Si te dicen que caí, Belle Époque o La niña de tus ojos, pudo haber interpretado a Tito. A lo largo de este vídeo, de media hora de duración, podemos ver a Sanz compartiendo escena con Miguel Ángel Valero. Tito y Piraña frente a frente en un dúo que nunca llegó a salir de esas cuatro paredes.

En su lugar, los directores del casting prefirieron a Miguel Joven. Un niño, completamente rubio, que nada tenía que ver con la candidatura de Jorge Sanz. ¿Qué hubiera sido de su carrera de haber interpretado a este carismático personaje? Es algo que nunca llegaremos a saber, ya que nunca pudimos verle. Sin embargo, su futuro fue más que esperanzador.