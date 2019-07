Sergio Ramos se suma a la moda del Bottle Cap Challenge

Sergio Ramos apura sus últimos días de vacaciones y esta vez lo ha hecho sumándose a la moda que está copando todas las redes sociales en las últimas semanas: el Battle Cap Challenge. El reto consiste en quitarle el tapón a una botella sin usar las manos, de tal manera que la mayoría de famosos que se han sumado lo hacen de una patada.

El capitán del Real Madrid ha vuelto a no dejar indiferente a nadie con su vídeo y no sólo se ha sumado al reto sino que no lo ha hecho con una patada. La original forma de hacerlo del de Camas ha sido con la propia lengua.